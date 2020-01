CDU fehlt bei Macherner Kandidaten-Forum

Machern/Gerichshain

Zu einem ersten Aufeinandertreffen von Bürgermeisterkandidaten kam es am Mittwochabend auf Einladung der Wählervereinigung Wir sind Machern (WsM) vor rund 40 Zuhörern in Gerichshain. Mit Ingo Arndt ( AfD), Andrea Hesse ( Bündnis 90/Die Grünen) und Michael Konecny (Wir sind Machern) stellten sich drei der vier Bewerber für den Chefsessel im Macherner Rathaus den Fragen von Moderator Sascha Kodytek. CDU-Bewerber Karsten Frosch blieb fern, er will auf eigenen Veranstaltungen mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Anderthalb Stunden wurde im „Weißen Haus“ von Gerichshain – so nennt der Volksmund das Gebäude der Gerichshainer Bau- und Wohnungsgesellschaft – über folgende Fragen diskutiert.

Warum tun Sie sich die Kandidatur an?

„Für mich ist der Eindruck entstanden, dass man sich um die Probleme der Bürger zu wenig kümmert“, erklärte Andrea Hesse. „Bürgeranliegen werden auf öffentlichen Sitzungen immer wieder abgebügelt, obwohl man darauf v

Andrea Hesse (Bündnis 90/Grüne). Quelle: Thomas Kube

orbereitet sein könnte, weil immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden.“ Das könne kein Zustand sein, so die Fachanwältin für Familienrecht mit eigener Kanzlei in Bennewitz. Michael Konecny (WsM) ärgert, dass die unbestreitbar vorhandenen Vorzüge von Machern nicht zum Tragen kommen. „Die Gemeinde hat beste Voraussetzungen für eine glänzende Zukunft. Daran gilt es zu arbeiten. Denn Machern und seine Ortsteile haben enorm viel zu bieten.“ Ingo Arndt ( AfD) zog ein Resümee: „Die Bürgermeister der Vergangenheit haben Machern nach unten gewirtschaftet. Das konnte ich nicht mehr mit ansehen. Ich will so viel wie möglich besser machen. Mit geht es um nichts anderes als die Gemeinde.“

Welches sind Ihre zwei zentralen Themen?

Hesse schweben eine bessere Auslastung des Tresenwaldes und mehr kulturelle Veranstaltungen vor. Auch das Thema Kita liegt der vierfachen Mutter am Herzen. Konecny will sich primär dem Schuldenberg widmen. Zudem müsse Machern mehr Fördermittel einsetzen: „Sonst schauen wir weiter neidvoll in Nachbarkommunen wie Brandis, die einen Fördertopf nach d

Michael Konecny (Wir sind Machern). Quelle: Thomas Kube

em anderen anzapfen.“ Auch die Themen Schule und Kita rangieren bei dem selbstständigen Unternehmer ganz oben. Arndt will die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung wieder herstellen. „Die Bediensteten sollen wieder mit Freude zur Arbeit gehen.“ Bei der Frage, was er will, betonte Arndt vor allem, was er nicht will: „Ich werde das Wohngebiet Gartenstadt II mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern.“ Für ihn als gebürtigen Macherner sei es schon schwer zu ertragen gewesen, als das einstige Naturschutzgebiet nach der Wende bebaut wurde. Noch mehr Bauplätze würden aus seiner Sicht die Macherner Teichlandschaft gefährden. „Wir haben dann kein Wasser mehr im Parkteich“, warnte der 50-Jährige. Das neue Wohngebiet sei für ihn ein „Frevel an Machern“.

Wie wollen Sie die Bürger besser einbeziehen?

„Derzeit haben die Einwohner das Gefühl, gegen eine Wand zu rennen“, merkte Andrea Hesse an. Die gebürtige Erzgebirglerin will regelmäßige Sprechstunden einführen. „Auf Bürger-Mails sollte binnen mehrerer Stunden reagiert werden.“ Konecny hält es für wichtig, den Machernern wieder mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln. „Man sollte sich nicht schämen müssen, Macherner zu sein.“ Ratssitzungen würde der 49-Jährige auch in den Ortsteilen, nicht nur im Hauptort, durchführen. Arndt will weg vom Schreibtisch. „Als Bürgermeister reißt man sich kein Bein ’raus, wenn man durchs Dorf geht und einfach mit den Leuten spricht.“

Wie wollen Sie die Wirtschaft fördern?

Eine Belebung des Marktplatzes liegt Andrea Hesse am Herzen. Ihr sind die zahlreichen leerstehenden Objekte im Ortskern ein Dorn im Auge. Für Konecny steht die Macherner Wirtschaft im Prinzip gut an. Objekte am Markt w

AfD-Kandidat Ingo Arndt. Quelle: Thomas Kube

ieder in Läden zu verwandeln, hält er für nicht so einfach. „Der alte Konsum hat nicht umsonst geschlossen, weil es sich nicht gerechnet hat.“ Um Interessenten zu gewinnen, müsse Machern seine Standortvorteile, Stichwort Bundesstraße und S-Bahn-Anschluss, viel stärker betonen, so der WsM-Vertreter. Arndt hält es für wichtig, dass sich in der Verwaltung jemand zuständig fühlt. „Es gibt oft Anfragen von Firmen, die Grundstücke suchen, aber es kommt kein Kontakt zustande, weil die Verwaltung kränkelt.“

Haben Sie den Mut, gegen die Reichensteuer für Machern anzugehen?

Ein Aderlass, der Machern richtig weh tut, ist die seit Jahren geforderte Finanzausgleichsumlage, auch Reichensteuer genannt. Diese Frage müsse sie sich erst im Detail anschauen, räumte die grüne Kandidatin ein. Konecny würde das Thema gegenüber dem Freistaat ansprechen. „Der Mut dafür fehlt mir auf gar keinen Fall“, gab er sich kämpferisch. Arndt beklagte, dass Machern als reiche Gemeinde gelte, „obwohl wir nicht reich sind. Wir haben ein Haus, was innen hohl ist und davor steht ein Mercedes.“ Die Begrifflichkeiten Reichensteuer und Kreisumlage gingen beim AfD-Mann allerdings etwas durcheinander.

Wie soll Machern an mehr Fördergelder kommen?

Eine Frage aus dem Publikum, die Konecny als Steilvorlage nutzte. „Aktuell geht es darum, ob die Grundschule in Sachen Digitales weiter auf Steinzeit-Niveau verharrt oder 97 000 Euro für digitale Tafeln und Tablets bekommt. Damit das Geld fließt, muss allerdings der Haushalt bis Juli stehen, was Herr Frosch nicht garantieren kann“, holte Konecny zum Seitenhieb auf den nicht anwesenden CDU-Kandidaten aus.

Welche Akzente wollen Sie für Kita und Schule setzen?

Hesse hält es für unüblich, „dass die Finanzverwaltung bestimmt, wann in der Kita gefrühstückt wird“. Hier müsse es mehr Verantwortung für die Kita-Leitung und eine bessere Kommunikation mit den Eltern geben. Auch Personalumsetzungen in den Hort oder die Betreuung von Kleinstkindern durch unerfahrene Azubis kritisierte die Mutter. Am Thema Kita-Neubau biss sich Ingo Arndt fest: „Der Bauplatz im Plagwitzer Weg kommt auf gar keinen Fall in Frage. Dort verläuft eine Hochdruck-Gasleitung. Was, wenn dort etwas passiert?“ Konecny will das ganze Thema noch einmal aufrollen: „Die verschiedenen Standorte für eine neue Kita gehören alle noch einmal auf den Prüfstand.“

Wie wollen Sie die Verwaltung motivieren, für die Bürger da zu sein?

„Ich würde das Rathaus neu strukturieren und klären, wer für was verantwortlich ist“, erklärte Hesse. Derzeit habe sie den Eindruck, dass sich die Amtsleiter herauspicken, was sie machen wollen. Konency spricht den Mitarbeitern nicht ihr Fachwissen ab, allerdings fehle es am gemeinsamen Willen und der Kommunikation untereinander, so sein Urteil. „Als Bürgermeister wäre es meine Aufgabe, die Streithähne an einen Tisch zu bringen und für eine andere Diskussionskultur zu sorgen.“ Arndt würde ebenfalls Kompetenzen klar festlegen und für ihn ist wichtig: „Jeder muss mit Liebe an die Sache ’rangehen.“

Was qualifiziert Sie für die Führungsaufgabe als Bürgermeister?

Hesse betonte ihre Erfahrung als Familienrechtsanwältin mit eigenen Mitarbeitern. Zudem sei sie durch ihre Arbeit mit heillos zerstrittenen Eltern gewohnt, in schwierigen Konflikten zu vermitteln. „Es darf nicht danach gehen, ob einem ein Gesicht nicht passt“, so ihr Credo. Konecny wirft 23 Jahre als selbstständiger Unternehmer in die Waagschale, ebenso seinen vierjährigen Vorsitz im Elternrat der Macherner Grundschule sowie die Mitarbeit im Kreis- und Landeselternrat. Arndt verwies in bodenständiger Manier auf eine Lehre als „Kuhbusenmasseur“ bei der damaligen LPG in Bennewitz. Nach der Wende habe er sich auf Korrosionsschutz spezialisiert und betreue zur Zufriedenheit seines Chefs Baustellen in Deutschland und Europa.

Von Simone Prenzel