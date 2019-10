Bürgerzentrum D 5 in Wurzen erhält Finanzspritze von der Stadt

Wurzen

Mit knapp 54 000 Euro greift die Stadt dem Verein Netzwerk für demokratische Kultur (NdK) beim Sanierungsvorhaben des Gebäudes Domplatz 5 unter die Arme. Das Geld der Kommune dient der Erhöhung des Zuschusses aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und soll unter anderem die Mehrkosten decken. Und das in zweierlei Hinsicht.

Untersuchung ergibt mangelnde Standsicherheit

Denn wie Konstanze Neudert vom Fachdienst Stadtplanung und Tiefbau unlängst die Ratsmitglieder informierte, wurde bei einer Untersuchung für den geplanten Anbau einer Rettungstreppe festgestellt, dass der Baugrund keine ausreichende Standsicherheit aufweist. Eben daher könne der Einsatz von Maschinen „kritische Zustände“ auslösen. „Es ist nunmehr vorgesehen, den Hang durch Aufschütten und das Errichten einer Stützmauer am Amtsweg zu stabilisieren“, so Neudert. Darüber hinaus erwähnte die Stadtplanerin, müsse die Kalkulation für die Komplettinstandsetzung der Immobilie der konjunkturellen Preisentwicklung angepasst werden. Bislang betrug der Anteil Wurzens an der förderfähigen Investitionssumme von mittlerweile anderthalb Millionen Euro circa 58 000 Euro. Mit dem einstimmigen Votum des Parlaments wird der Betrag jetzt um die besagten 54 000 auf rund 111 000 Euro aufgestockt.

Domplatz besitzt hohe Dichte an denkmalgeschützten Häusern

Immerhin, betonte Neudert, stelle das Areal des Domplatzes mit seiner überdurchschnittlichen Dichte an bedeutenden denkmalgeschützten Häusern einen Handlungsschwerpunkt des Stadtentwicklungskonzeptes dar. Darüber hinaus gehöre der Domplatz zu einem der höchstfrequentierten Bereiche des Stadtzentrums und trage maßgeblich zum Besucherstrom in die und aus der Innenstadt bei. Nicht zuletzt erinnerte die Bauingenieurin an die wechselvolle Geschichte des Gebäudes auf dem Gelände des ehemaligen Domherrenhofes. Bis 1581 nutzten kirchliche Würdenträger das Haus als Wohnung. Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) wurde es wieder aufgebaut. Im 19. Jahrhundert erwarb der Besitzer der Wurzener Velourstaub- und Tapetenfabrik, August Schütz, den Domplatz 5. Zur DDR-Zeit befand sich von 1972 bis 1990 in den Räumen eine sonderpädagogische Tagesstätte für Kinder und Jugendliche und nur ein Jahr bis 1991 die Förderschule für geistig Behinderte.

Wechselvolle Geschichte: vom Wohnhaus für kirchliche Würdenträger bis zum heutigen Kultur- und Bürgerzentrum des Vereins Netzwerk für demokratische Kultur. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Eigentümer der Immobilie ist seit 2001 das NdK

Eigentümer des letzten unsanierten Objektes des Domplatz-Ensembles wurde schließlich 2001 der Verein Netzwerk für demokratische Kultur. Allerdings blieb das heutige Kultur- und Bürgerzentrum noch eine Weile leer. Erst im Juni 2006 nach gut fünfjähriger Sanierung mittels tausender ehrenamtlich geleisteter Arbeitsstunden und mit Hilfe eines Kredites könnte das D 5 in Teilen eröffnet werden. Heute finden hier Lesungen, Konzerte, Film- und Theatervorstellungen, politische Diskussionen sowie Ausstellungen und Tagungen statt.

Von Kai-Uwe Brandt