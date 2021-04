Bundesstraße 6 in Kühren ist für anderthalb Jahre voll gesperrt

Wurzen/Kühren. Der Abwasserzweckverband Muldenaue (AZV) sowie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), Niederlassung Leipzig, haben am 26. April 2021 mit den Bauarbeiten an der Bundesstraße (B) 6 in Kühren begonnen. Das Vorhaben auf einer Gesamtlänge von 1,6 Kilometern umfasst einerseits die Erneuerung der Ortsdurchfahrt und andererseits die Deckenerneuerung der B 6 westlich von Kühren. Während der drei Bauabschnitte ist die B 6 voll gesperrt, teilte das Lasuv mit.

In der ersten Etappe wird die Fahrbahn außerorts und im Bereich der Hauptstraße bis zum Krautgarten saniert. Danach erfolgt die Erneuerung der Fahrbahn der Hauptstraße zwischen Krautgarten und Schulstraße. Hierbei werde unter anderem der Ast der Kreuzung in Richtung Schulstraße zurückgebaut. Zuletzt stellt der AZV den Regenwasserkanal zwischen der Einmündung der Staatsstraße 47 bis zum Ortsausgang her.

Kühren erhält neue Gehwege und Straßenbeleuchtung

Laut Lasuv-Sprecher Franz Grossmann erhält die B 6 eine neue Asphaltschicht in einer Stärke von 26 Zentimetern. „Innerhalb der Ortslage ist in allen drei Bauabschnitten die vollständige Erneuerung des vorhandenen Fahrbahnoberbaus von rund 38 Zentimetern vorgesehen. Außerdem sind der Neubau eines Mischwasserkanals und ein Ersatzneubau für den bestehenden Regenwasserkanal Inhalt des Vorhabens.“

Im Zuge dessen erhält Kühren entlang der Strecke durch die Stadt Wurzen neue Gehwege sowie eine neue Straßenbeleuchtung. Dazu verlegt und erneuert das Unternehmen Mitnetz Strom die innerhalb des Baufeldes liegenden Leitung. Der Abschluss sämtlicher Arbeiten ist voraussichtlich für Herbst 2022 vorgesehen.

Kosten des Vorhabens belaufen sich auf 2,2 Millionen Euro

Bis dahin muss der Durchgangsverkehr umgeleitet werden: Von Wurzen nach Oschatz geht es dann ab Kreisel Birkenhof auf die Kreisstraße (K) 8313 bis Burkartshain und über die K 8319 (Sachsendorfer und Burkartshainer Straße) nach Sachsendorf auf die Staatsstraße 42.

Von Oschatz nach Wurzen weist die Beschilderung vor Kühren auf die K 8317 in Richtung Mark Schönstädt über die K 8316 (Dornreichenbach und Falkenhain) bis zur S 23 in Richtung Wurzen hin.

Darüber hinaus werden zusätzliche Hinweistafeln mit Blinklicht auf der B 6 vor den Abzweigen der S 24, B 107, der S 43 sowie der A 14-Anschlussstelle Leipzig-Ost aufgestellt. Ebenso informierte Pressesprecher Grossmann darüber, dass in der Kührener Straße Krautgarten während der gesamten Bauzeit ein Halteverbot besteht, da der öffentliche Personennahverkehr die Trasse als Umleitungsstrecke nutzt.

Im Übrigen belaufen sich die Kosten des aktuellen Bauvorhabens auf rund 2,2 Millionen Euro. Daran beteiligt sind der Bund, der Freistaat Sachsen, der AZV Muldenaue und die Stadt Wurzen.

Von Kai-Uwe Brandt