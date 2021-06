Bundeswehr beendet Einsatz im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Letzter Einsatztag im Landkreis Leipzig für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr: Die Kolleginnen und Kollegen in Uniform deckten seit Oktober 2020 den großen Personalbedarf vor allem in der Ermittlung und Nachverfolgung der Kontakte ab. Landrat Henry Graichen (CDU) dankte stellvertretend Oberstleutnant Michael Krawczyk für die große Unterstützung durch die Bundeswehr bei der Bekämpfung der Pandemie. Die Helfer in Uniform waren den vergangenen Monaten vor allem im Gesundheitsamt, den Impfzentren und in Pflegeheimen im Einsatz.

Abstimmung mit Polizei

Zu den Regelungen der jeweiligen Corona-Schutzverordnungen bedurfte es der engen Abstimmung mit der Polizei. Hier fungierte Anja Kirsten als Bindeglied in die Reviere der Region. „Bei Fragen zu Kontrollen und dem Versammlungsgeschehen konnten durch die gute Zusammenarbeit viele Probleme gelöst werden“, lautete das Fazit des Landkreises. Landrat Graichen dankte der Verbindungsbeamtin der sächsischen Polizei für ihre Arbeit und den Informationsaustausch im Infektionsstab des Kreises. Das gelte ebenso für den Verbindungsbeamten zur Bundespolizei für den Bereich der Reisenden.

Wie das Landratsamt weiter informierte, habe auch der Infektionsstab inzwischen seine Arbeit beendet.

Von lvz