Bundesweite Studie: Wie gesund sind Macherns Senioren?

Landkreis Leipzig/Machern

Die Gesundheit ältererer Menschen steht im Fokus einer bundesweiten Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI). Einer der 128 Orte, die dafür ausgewählt wurden, ist die Gemeinde Machern. Aus Sachsen nehmen insgesamt sieben Kommunen teil.

Die Studie trägt den Titel „Gesundheit 65+“. „Im Mittelpunkt stehen gesundheitliche Themen, die sonst in keiner anderen Datengrundlage – zum Beispiel amtlichen Statistiken oder Krankenkassendaten - verfügbar sind, aber entscheidend zu Wohlbefinden, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen, Verbesserung von Versorgungsangeboten und gesellschaftlicher Teilhabe älterer Menschen beitragen“, so Annett Klinger von der Abteilung Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring des RKI.

Teilnehmer werden von Einwohnermeldeamt nach Zufallsprinzip ermittelt

Potenzielle Teilnehmer werden nach einem Zufallsprinzip von den jeweiligen Einwohnermeldeämtern ermittelt. Die Senioren erhalten dann vom RKI ein persönliches Schreiben, in dem ihnen Zweck und Inhalt der Studie erläutert werden. „Wie geht es den Menschen ab 65 Jahren in Deutschland? Sind sie angemessen versorgt? Bekommen sie Unterstützung, wenn sie diese brauchen? Können sie so am Alltag teilnehmen, wie sie das gerne möchten?“ All dies seien Fragen, auf die bundesweit bei rund 4000 Menschen nach Antworten gesucht wird. Dabei gehe es auch um die direkten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie, so die Wissenschaftler.

Auch Menschen ab 80 Jahren werden einbezogen

In größerem Stil werden erstmals auch hochaltrige Menschen ab 80 Jahren einbezogen – die sogenannten Mon-Ager. Zwar gebe es viele Gesundheitsstudien, doch ältere und vor allem gesundheitlich eingeschränkte Personen würden dabei oft außen vor gelassen. Personen ab 80 seien häufig ganz ausgeschlossen. „Das wollen wir mit der bundesweiten Studie Gesundheit 65+ ändern“, so Studien-Leiterin Judith Fuchs.

Immerhin: Jeder fünfte Mensch in Deutschland ist bereits über 65. Was kann und muss verbessert werden, damit Menschen in Deutschland gesünder alt werden? Darüber soll die groß angelegte Untersuchung Antworten liefern.

Hausbesuch ist Teil des Programms

Erhoben werden Informationen zur körperlichen und psychischen Gesundheit und zu wichtigen Einflussfaktoren. Hierzu zählen zum Beispiel Fragen zu einer Corona-Erkrankung, Ernährungsgewohnheiten, körperlicher Aktivität, Tabak- und Alkoholkonsum, aber auch zu Lebensbedingungen, Einsamkeit, sozialer Unterstützung und der Inanspruchnahme von Präventionsangeboten. Die Teilnehmer werden insgesamt vier Mal im Abstand von jeweils drei Monaten befragt. Die Senioren haben dabei die Wahl, ob sie schriftlich, online oder telefonisch antworten möchten.

Diese Orte aus Sachsen nehmen teil Machern Reichenbach/Oberlausitz Leipzig Marienberg Frankenberg Sebnitz Elsnig Chemnitz

Automatisch wird zudem erfasst, in welcher Umgebung die Senioren wohnen. Wie weit ist die nächste Apotheke entfernt, welche Distanzen müssen zu Arztpraxen und Krankenhäusern zurückgelegt werden. Gibt es genügend Parks oder Grünanlagen und öffentliche Verkehrsmittel, die zu Fuß erreichbar sind? All diese Daten werden per Computer erfasst, in dem die Koordinaten der Wohnanschrift mit öffentlich zugänglichen Daten verknüpft werden.

Messung von Greifkraft und Blutdruck

Auch ein Hausbesuch ist Teil des Programms. Hier wollen es die RKI-Mitarbeiter dann ganz genau wissen: Sie messen den Blutdruck, erfassen Größe, Gewicht und Wadenumfang. Zudem wird die Greifkraft der Hand ermittelt und ein Gedächtnis- und Konzentrationstest durchgeführt. Auch Medikamente, die die Teilnehmer einnehmen, werden dokumentiert.

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Darum bewerben kann man sich aus wissenschaftlichen Gründen nicht – auch die Weitergabe der Einladung an andere Senioren ist ausgeschlossen.

Von Simone Prenzel