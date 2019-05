Wurzen

Nummer acht im Wurzener Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt ( Awo): Das achte Familienfest zog am Sonnabend zahlreiche Gäste aller Altersgruppen an. Vielfalt pur hieß das unausgesprochene Motto.

„Wir wollen heute alle unsere Einrichtungen präsentieren“, sagte Heiko Jentzsch, Leiter des Seniorenzentrums mit Blick auf die vielfältigen Angebote. „Bei uns ist jeder willkommen, ob alt oder jung, ob mit oder ohne Einschränkungen und ganz gleich welcher Herkunft.“

Zehn Ehrenamtler helfen Senioren

So mancher Besucher wisse gar nicht, dass sich hinter dem Seniorenzentrum eine riesige Parkanlage befindet. „Die ist natürlich für ein solches Fest ideal“, so Jentzsch. Werbung für die Awo könne dabei nicht schaden, denn der Fachkräftemangel im Pflegebereich betreffe auch die Arbeiterwohlfahrt. „Es ist durchaus schwierig. Aber wir bilden selbst aus, wir haben jedes Jahr sechs Azubis.“ Dabei sei es gar nicht so entscheidend, ob nun alle vor Ort bleiben wollen. „Wir sind schon froh, wenn die jungen Leute später in der Pflege bleiben und nicht die Branche wechseln.“

Wichtig sei auch ehrenamtliches Engagement. Monat für Monat helfen im Wurzener Heim zehn Frauen und Männer, sie begleiten zum Beispiel Senioren oder stehen für Gespräche bereit. „Seit zwei Monaten gehören auch zwei junge Männer aus Eritrea zu den Helfern. Sie wurden von unseren Bewohnern und den Mitarbeitern sehr herzlich aufgenommen. Das ist Integration pur und eine Bereicherung für beide Seiten“, findet Jentzsch.

Die Mitarbeiterinnen der Wurzener Frühförderstelle präsentierten ihre Angebote. Quelle: Bert Endruszeit

Vor Ort präsent war auch die Wurzener Frühförderstelle der Awo. „Wir helfen bei Entwicklungsverzögerungen von der Geburt bis zum Schuleintritt“, sagte Leiterin Kerstin Bosniakowski. Pro Monat werden rund 60 Kinder betreut.

„Wir sind ein festes Team aus Sozialpädagogen, Psychologen, Diplompädagogen und Ergotherapeuten. An uns kann sich jeder wenden, eine Überweisung ist nicht nötig. Und es entstehen für die Eltern keinerlei Kosten“. erklärte sie.

Eine typische Frage von Müttern und Vätern sei, ob ihr Kind altersgerecht entwickelt ist. „Jeder Tag ist für uns anders, wir sind auch viel in der Region unterwegs“, erklärte Sozialpädagogin Juliane Reimann. Auch für diesen Bereich seien Fachleute oft schwer zu finden. „Gerade läuft eine Stellenausschreibung.“

Hilfe für Erdbeben in Nepal

Wie vielfältig die Arbeit der Awo ist, verdeutlichte Karlheinz Petersen, Vorstandsmitglied der Awo International. „Das ist unsere Fachorganisation für weltweite Arbeit.“ Sehr bekannt sei dieses Aufgabenfeld leider nicht. „Wir arbeiten eher und trommeln weniger.“

Gemeinsam mit Partnerorganisationen habe man aber schon viel bewegt, so auch nach dem Erdbeben in Nepal oder bei Hochwasserkatastrophen. Gutes tun könne man auf vielfältige Weise, findet Petersen. „Und manches ist so einfach wie der Kauf von Fairtrade-Kaffee.“ Den konnten die Besucher übrigens gleich vor Ort probieren und kaufen.

Von Bert Endruszeit