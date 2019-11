Buntes Programm zur „Brandiser Ballnacht“

Brandis

Einen Ball hat nicht jede Kommune zu bieten, die so groß wie Brandis ist. In der knapp 10 000 Einwohner zählenden Stadt im Nordwesten des Muldentals allerdings kann seit mittlerweile fast eineinhalb Jahrzehnten einmal im Jahr kurz vor dem Weihnachtsfest das Tanzbein in einem fast professionellen Rahmen geschwungen werden.

Am Samstagabend lud der Bürgerverein Brandis zur mittlerweile 14. Auflage der „Brandiser Ballnacht“ in den Saal des CVJM-Vereinsdomizils im Zeititzer Weg ein. Und einmal mehr konnte das große Interesse an den überaus begehrten Eintrittskarten nicht voll befriedigt werden. „Noch am Abend des Balls melden sich Gäste für den nächstjährigen an, was unseren Verein naturgemäß ebenso freut wie der Umstand, wieder etwas für unsere Stadt auf die Beine gestellt zu haben“, erklärt Ina Exner vom achtköpfigen Organisations-Team.

Blick in den Ballsaal. Quelle: Roger Dietze

Viele Mitwrikende zur Ballnacht in Brandis

Das hatte einmal mehr in den vergangenen Wochen und Monaten mächtig gekurbelt, um für die Ballnachtbesucher ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Daran wirkten mit die für einen taktgenauen Sound sorgetragende Formation „Mona und Band“, drei Tanzgruppen der Musikschule Muldentalsowie das Tanzpaar Thoma & Sarah, das einen professionellen Tango aufs CVJM-Parkett legte.

Liebe zum Detail in Brandis

Doch das, was den Charme der „Brandiser Ballnacht“ ausmacht, geht weit über das Programm hinaus. Es ist die Liebe zum Detail, durch die alljährlich etwa aus dem nüchternen CVJM-Saal mit Kerzenständern, individuell und eigens für diesen Anlass gestalteten Tisch- und Getränkekarten sowie Tisch- und Fensterschmuck ein Ort geschaffen wird, an dem sich die höhere Kultur zu Hause fühlen kann. „Wir hatten auch in diesem Jahr den Anspruch, einen niveauvollen Tanzabend anzubieten, und ich denke, dass uns dies auch gelungen ist“, bilanziert Ina Exner, die gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern des Brandiser Bürgervereins auf eine 20-jährige ehrenamtliche Arbeit für die Stadt zurückblicken kann, deren alljährlicher Höhepunkt die Ausrichtung der Ballnacht ist.

Ursprünge liegen im Jahr 2006

Deren Anfänge gehen auf das Jahr 2006 zurück, in dem es in Brandis ein neues Stadtoberhaupt zu wählen galt. „In diesem Zusammenhang wurden Klagen vieler Bürger hinsichtlich eines zu geringen Angebotes an Tanzmöglichkeiten jenseits der Diskothek laut. Die nahmen wir zum Anlass, einen Tanznachmittag im Forum der damaligen Mittelschule zu organisieren, aus dem die Ballnacht hervorging“, erinnert Ina Exner an die Anfänge.

Hilfe von Brandiser Gymnasiasten

Zu einer festen personellen Größe der „Brandiser Ballnacht“ entwickelt haben sich die Abiturienten des örtlichen Gymnasiums. „Ohne sie könnten wir den Auf- und Abbau des Saales nicht stemmen, und auch beim Ball greifen sie uns unter die Arme. Damit tragen sie nicht unwesentlich dazu bei, dass wir den Eintrittspreis günstig halten können.“

Von Roger Dietze