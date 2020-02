Kritik von Wählervereinigung: CDU Machern führt Öffentlichkeit hinters Licht

Machern

Die Wählervereinigung Wir sind Macher(n) (WSM)möchte sich in der Macherner Facebook-Affäre nicht den Schwarzen Peter zuschieben lassen. Bei den bisherigen Reaktionen der Orts-CDU handele es sich um einen „Verschleierungsversuch“, erklärte WSM am Freitag per Offenem Brief an die CDU-Ortsgruppe. Der Macherner Wähler werde das zu werten wissen.

Zu Wochenbeginn hatte die LVZ erstmals darüber berichtet, dass sich der ehemalige Schatzmeister und Webmaster der Macherner CDU, Mike R., hinter dem Fake-Profil „ Peter A. Brandis“ verbirgt. Von dem Account soll der 47-Jährige nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft seit 2018 Kommunalpolitiker diffamiert und Nazi-Propaganda verbreitet haben. Im Bürgermeisterwahlkampf schlug die Nachricht ein wie eine Bombe. Auch in der geschlossenen Gruppe „Alexa Machern“ war Mike R. Administrator.

CDU wirft Kritikern Wahlkampfmanöver vor

CDU-Ortsvorsitzende Petra Puttkammer hatte sich für den Fall, „dass sich die Vorwürfe erhärten“, von jeglichem extremistischen Gedankengut distanziert, sonst aber den Eindruck erweckt, es handele sich in ihren Augen um ein Wahlkampfmanöver von WSM im Vorfeld der anstehenden Bürgermeisterwahl. Außerdem hatte Puttkammer erklärt, es gehe aus Sicht der CDU eher um einen persönlichen Interessenkonflikt zwischen dem Facebook-Troll Mike R. und Mitstreitern von WSM zum Thema privatwirtschaftlicher Breitbandausbau.

„Schuld sind immer die Anderen“, erklärt Wir sind Macher(n) in Reaktion auf das Krisenmanagement der CDU und spricht von einer „Täter-Opfer-Umkehr“, die die Christdemokraten versuchen würden.

Schaden für Zusammenarbeit in der Region Partheland befürchtet

Durch das ausweichende Verhalten der Orts-CDU ist in den Augen von WSM inzwischen weiterer Schaden entstanden. Immerhin seien von Mike R. reihenweise nicht nur Mitglieder der Macherner Wählervereinigung, sondern auch Kommunalpolitiker der Region angefeindet worden. Namentlich genannt werden neben dem Brandiser Bürgermeister Arno Jesse auch die Landtagskandidatin und jetzige Borsdorfer Gemeinderätin Birgit Kilian sowie der Kreisvorsitzende Markus Bergforth – allesamt SPD-Politiker. „Vor diesem Hintergrund stellen wir uns die Frage, wie ein potenzieller CDU-Bürgermeister die interkommunale Zusammenarbeit, insbesondere auch bezogen auf die Region Partheland, pflegen will, wenn die Partner im Vorfeld seitens der CDU Machern derart angegriffen wurden.“

Lesen Sie auch:

SPD-Kreischef Bergforth hält CDU-Argumente für fadenscheinig

Bergforth bestätigte auf LVZ-Anfrage diverse Erlebnisse mit dem Fake-Profil. Teilweise seien Kommunalpolitiker und Facebook-User von „ Peter A. Brandis“ mit den Worten bedroht worden: „Ich weiß, wo du wohnst.“ Selbst er als Bewohner einer Nachbarkommune habe schon seit längerem die Information erhalten, dass sich hinter dem Fake-Account ein Mitglied der Macherner CDU verbergen soll, so der Brandiser Markus Bergforth. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Information für die Macherner Ortsgruppe so neu war, wie sie jetzt tut.“ Für Bergforth ist es deshalb „fadenscheinig, wenn die CDU ihren Kritikern jetzt Wahlkampftaktik unterstellt. Besser wäre es gewesen, offen mit dem Vorgang umzugehen und etwaige Fehler einzuräumen.“

Vorwürfe waren lange bekannt

In dem am Freitag verbreiteten Offenen Brief von Wir sind Macher(n) heißt es weiter an die Adresse der CDU: „Ihren fehlenden Aufklärungswillen als Wahlkampftaktik seitens WSM umzudichten, erreicht eine bisher nie dagewesene Dimension von politischem Unwillen der CDU-Ortsgruppe Machern. Seit gut einem Jahr bekannte Vorwürfe waren Ihnen so lange egal, wie dadurch Wir sind Macher(n) und einzelne WSM-Mitglieder und -Unterstützer oder auch andere Personen öffentlich diskreditiert wurden.“

Im Gegensatz zur CDU habe man in dieser Angelegenheit immer mit äußerster Transparenz gearbeitet, betont die Wählervereinigung. Der Versuch der CDU, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen, „ist beschämend und gescheitert“. Bei WSM zeigt man sich überzeugt, dass der Wähler die Strategie der Christdemokraten durchschauen werde. WSM betont abschließend: Man stehe für eine aufrichtige, verantwortungsvolle, sachbezogene und auf dem Austausch von Argumenten beruhende Kommunalpolitik. „Sie, werte CDU-Ortsgruppe, haben mit Ihrem Verhalten bewiesen, dass Sie für all das nicht stehen.“

Von Simone Prenzel