CDU Machern vermutet hinter Enthüllungen ein Wahlkampfmanöver

Die Macherner CDU kommt nicht zur Ruhe. Nach wie vor ist man um die richtige Wortwahl bemüht, um in der Troll-Äffäre um den Macherner Mike R. nicht komplett das Gesicht zu verlieren. Zu Wochenbeginn hatte die LVZ erstmals darüber berichtet, dass sich der 47-Jährige nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hinter dem Fake-Profil „ Peter A. Brandis“ verbirgt. Von dem Account waren seit 2018 Kommunalpolitiker diffamiert und Nazi-Propaganda verbreitet worden.

Mike R. habe sich bereits am Sonntagabend seinen Parteikollegen offenbart, räumte jetzt die Macherner CDU-Ortsvorsitzende Petra Puttkammer ein. In Unkenntnis des Sachverhalts sei man am 9. Februar auf Bitten von Mike R. z

usammengekommen. „Wir wurden von ihm darüber informiert, dass er sich hinter dem Fake-Profil verbirgt“, so Puttkammer am späten Dienstagabend. Veranlasst dazu hätten ihn wohl LVZ-Recherchen, vermutet Puttkammer, in deren Folge er eine baldige Veröffentlichung erwartete. Der Vorstand habe Mike R. daraufhin am Sonntag zum sofortigen Austritt aus der CDU aufgefordert, unterstreicht die Vorsitzende. Diesen Austritt habe er noch am selben Tag erklärt. Die Administratorenrechte für die Homepage der Ortsgruppe seien ihm ebenfalls umgehend entzogen worden.

Auf die Frage, warum sich die CDU nicht schon eher um Aufklärung bemühte, zumal sie damit auch andere zu Unrecht verdächtigte Mitglieder hätte schützen können, bleibt Puttkammer vage. Im Mai 2019 sei der Wahlkampf zur Gemeinderatswahl auf Hochtouren gelaufen. Sie habe damals ein anderes Vorstandsmitglied mit dem Vorwurf konfrontiert, als Facebook-Troll unterwegs zu sein. Der Betreffende habe mit blankem Entsetzen auf ihre Nachfrage reagiert. Es habe in der damaligen Zeit des „polemisch geführten Wahlkampfs“ keinen Grund für sie gegeben, so Puttkammer, ihre Mannschaft mit diesem Thema „zusätzlich zu belasten“.

CDU sieht persönlichen Interessenkonflikt als Ursache

Zum Stand der Ermittlungen könne sich die CDU keine umfassende Meinung bilden, da man keine Akteneinsicht habe. Nach Erkenntnissen der CDU drohe ihrem ehemaligen Schatzmeister Mike R. ein Strafbefehl wegen Beleidigung i

n Tateinheit mit dem Verstoß gegen das Kunsturheberrecht, so Puttkammer. „Nach unserem Eindruck geht es im Grunde um einen persönlichen Interessenkonflikt zwischen Mike R. und Mitstreitern der Wählervereinigung Wir sind Macher(n) im Zusammenhang mit einem privatwirtschaftlichen Breitbandausbau in Machern.“

Dass das Thema gerade jetzt hochkocht, hält Puttkammer für ein gezieltes Wahlkampfmanöver. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass der Zeitpunkt der Bekanntmachung des Sachverhalts von Wir sind Macher(n) bewusst gewählt wurde, um Einfluss auf die Bürgermeisterwahl zu nehmen.“ Die CDU hoffe, „dass der Bürger diese Strategie mitten im Wahlkampf richtig wertet und entsprechend handelt“, so die Vorsitzende der Ortsgruppe. Personelle Konsequenzen, die unter anderem Vertreter von Wir sind Macher(n) inzwischen gefordert haben, schließen die Christdemokraten aus. Puttkammer erklärte vielmehr, sie könne nicht verstehen, dass das bisherige fast anderthalbjährige Engagement von CDU-Bürgermeisterkandidat Karsten Frosch derart mit Füßen getreten werde.

Generalsekretär Dierks : Verhalten mit CDU-Mitgliedschaft unvereinbar

Auch bei der Sachsen-CDU ist die Macherner Troll-Affäre inzwischen angekommen. Gegenüber dem MDR betonte Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks: „Die im Raum stehenden Vorwürfe gegen Mike R. wiegen äußerst schwer. Ein solches Verhalten sowie das Teilen und Verbreiten rechtsextremen Gedankenguts sind mit einer Mitgliedschaft in der CDU unvereinbar und werden von uns mit aller Konsequenz abgelehnt.“ Mit seinem Austritt, so Dierks, sei der Beschuldigte einem Parteiausschlussverfahren zuvorgekommen.

