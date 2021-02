CDU Machern wehrt sich gegen „haltlose Unterstellungen“

Machern

Die Kritik der Wählergemeinschaft Wir sind Macher(n), geäußert von deren Sprecher Torsten Fölsner, lässt die Macherner CDU nicht unwidersprochen. Man distanziere sich in aller Deutlichkeit von den geäußerten Unterstellungen, heißt es in einer Erklärung des Vorstandes der CDU-Ortsgruppe sowie der CDU-Fraktion im Gemeinderat.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist für die CDU-Ortsgruppe unerträglich, wie hier haltlose Unterstellungen geäußert werden.“ Mit der öffentlichen Aussage von Herrn Fölsner werde vorsätzlich Unwahrheiten und Unterstellungen Vorschub geleistet. Fölsner hatte zur jüngsten Vergabe-Panne erklärt: „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn man berücksichtigt, dass die Vergabe an das von der Parteifreundin des Bürgermeisters Petra Puttkammer geführte Unternehmen Macherner Grünprofi erfolgen sollte.“

CDU kontert Vorwürfe von Wir sind Macher(n)

Die CDU kontert nun die Vorwürfe: „Zu den allgemeinen Grundsätzen des Vergaberechts gehört die Gleichbehandlung der Bieter und das Verbot, sie zu diskriminieren. Wir stellen klar, dass es das gute Recht und die betriebswirtschaftliche Pflicht eines jeden Unternehmers ist, sich an Ausschreibungen zu beteiligen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Unternehmen am Gemeindesitz angesiedelt ist, dort seine Steuern zahlt und Mitarbeiter aus dem Ort beschäftigt!" Fölsner sei bekannt, so die CDU weiter, dass es viele Ausschreibungen gebe, bei denen die Macherner Grünprofi GmbH nicht den Zuschlag erhielt oder sich nicht beteiligt habe, zum Beispiel aktuell beim Winterdienst.

Ortsgruppe: Mutmaßungen sind nicht Stil der CDU

„Fehler in der Arbeit der Verwaltung werden selbstverständlich auch von uns kritisiert und aus ihnen ist für die Zukunft zu lernen“, heißt es in der von CDU-Ortschefin Petra Puttkammer übermittelten Erklärung. „Wenn aber Fehler in der Gemeindeverwaltung zum Beispiel bei Ausschreibungen festgestellt werden, gehört es sich unserer Meinung nach, dass man der Verwaltung und dem Bürgermeister zuerst einmal die Chance für eine Stellungnahme zur Fehlerursache gibt. Es ist nicht Stil der CDU, vorab mit Unterstellungen, Mutmaßungen ecetera öffentlich die Gemeindeverwaltung in Verruf zu bringen. Anschließend sollte dies im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben in den zuständigen Ausschüssen besprochen werden.“

Haltlose Vorwürfe aus Sicht der CDU kontraproduktiv

Natürlich seien Gemeinderäte unterschiedlicher Fraktionen nicht immer einer Meinung. „Und das ist auch gut so, denn das zeichnet Demokratie aus. Wichtig aber ist aus Sicht der CDU, dass alle Gemeinderäte – trotz teilweise unterschiedlicher Auffassungen zu einzelnen Themen - immer an das Wohl der Gemeinde denken. Dazu ist es unserer Auffassung nach unabdingbar, dass Gemeinderäte mit der Gemeindeverwaltung kritisch, aber konstruktiv zusammenarbeiten.“ Für Machern stünden viele Themen auf der Agenda. „Haltlose Vorwürfe und Unterstellungen sind dabei kontraproduktiv.“

Von Simone Prenzel