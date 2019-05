Landkreis Leipzig

Strahlende Sieger und fassungslose Verlierer – im Landkreis Leipzig war die Stimmung einen Tag nach der Kreistagswahl sehr gemischt. Die CDU bleibt zwar stärkste Kraft, muss aber deutliche Einbußen verkraften und hat nur noch einen Sitz mehr als die AfD.

CDU verliert im Kreis Leipzig zweistellig

Zwischen Thallwitz und Geithain lassen die Christdemokraten ordentlich Federn. Sie verlieren zweistellig und kommen nur noch auf 23,3 Prozent. Bei der Wahl 2014 hatte es noch zu unangefochtenen 35 Prozent gereicht. Die Alternative für Deutschland verbucht erhebliche Zugewinne und stellt mit 21,5 Prozent die zweitstärkste Fraktion im neuen Kreistag. War man bislang nur mit einem Duo vertreten, werden künftig 19 AfD-Kreisräte dem Parlament angehören. Die Unabhängige Wählervereinigung gehört zu den Gewinnern der Wahl und legt auf 16,4 Prozent (2014: 15,1 Prozent) zu.

Für den Groitzscher Bürgermeister und CDU-Kreisfraktionschef Maik Kunze war das Ergebnis nach eigener Darstellung absehbar, „auch wenn mich die Verluste in dieser Größenordnung überrascht haben. Jetzt müssen wir versuchen, das Beste daraus zu machen und vernünftige Arbeit im Interesse der Bürger zu leisten.“ Die CDU werde wie bereits in der Vergangenheit konstruktiv mit allen zusammenarbeiten, denen an Sacharbeit im Landkreis gelegen sei.

AfD hinterfragt Dorf der Jugend

Für die AfD freute sich Kreissprecher Bodo Walther nicht nur über seinen persönlichen Einzug in den Kreistag, sondern das Abschneiden der Partei insgesamt. „Wir gratulieren allen anderen Gewählten und freuen uns auf die konstruktive Zusammenarbeit im Kreistag.“ Wie vor der Wahl angekündigt werde man als erstes einen Antrag stellen, für Asylbewerber Geld- auf Sachleistungen umzustellen. „Den Fokus werden wir auch auf die Jugendhilfe legen und uns anschauen, wo die Gelder überhaupt hingegen.“ Als Stichwort nennt Walther dabei ausdrücklich das Dorf der Jugend in Grimma, dessen Förderung es zu hinterfragen gelte. Auch die Wiedereröffnung von Schulstandorten wolle man zeitnah thematisieren.

Unabhängige Wähler legen leicht zu

„Ich bin stolz auf unser Ergebnis“, lässt sich Ute Kniesche, Frontfrau der UWV, zitieren. „Grimma ist unsere Hochburg, daran hat sich nichts geändert“, erklärt die Nerchauerin. „Auch wenn der Zuwachs gegenüber 2014 nur gering ausfällt, können wir mit unserem Resultat angesichts der übrigen Verwerfungen zufrieden sein.“ Sorgen bereitet Kniesche aber dennoch das Wahlergebnis insgesamt, vor allem die hohen Zustimmungswerte der AfD. In ihren Augen müsse sich vor allem die CDU bewegen und „von ihrem hohen Ross heruntersteigen“.

Auszählung der Stimmen dauert am Montag an

Bis in die Morgenstunden waren in den meisten der 30 Kommunen die Stimmen ausgezählt. Das letzte Ergebnis eines Grimmaer Briefwahlbezirkes ließ besonders lange auf sich warten. Erst gegen 15.22 Uhr spuckte der Computer das vorläufige Endergebnis für die Kreistagswahl aus.

SPD wegen des schlechten Abschneidens in Erklärungsnot

Was besonders Linke und SPD in der Gesamtschau zu sehen bekamen, konnte sie nicht ansatzweise zufriedenstellen. Die SPD sackte auf 13,4 Prozent ab. „Wenn ich eine Erklärung dafür hätte, wüsste ich auch ein Gegenpatent“, tat sich SPD-Kreischef Markus Bergforth mit einer Ad-hoc-Analyse zunächst schwer. Im Hinblick auf die AfD habe offenbar auch die allgemeine Erkenntnis, dass bei Kommunalwahlen vor allem Personen zählen, ihre Gültigkeit verloren. „Denn wirklich bekannte Gesichter hatte die AfD ja nicht auf ihrer Liste“, wundert sich Bergforth. Um so mehr ist die Kreis-SPD froh, mit bekannten Köpfen wie Karsten Schütze und Petra Köpping gegengehalten zu haben. „Die Arbeit engagierter Sozialdemokraten vor Ort hat unseren Fall immerhin noch etwas abgebremst“, erklärt der Brandiser.

Die Fraktion der Linken schrumpft – nur noch elf Sitze

Die Linken, die sich lange ein Kopf-Kopf-Rennen mit der SPD geliefert hatten, kamen schließlich auf 13,3 Prozent. Die Fraktion schrumpft – auch bedingt durch die Verkleinerung des Kreistages – auf nur noch elf Abgeordnete (2014: 18 Mandate). Die Grünen – bislang mit zwei Leuten präsent – legten ordentlich zu und ziehen mit sechs Männern und Frauen in den Kreistag ein. Eine Größe, ab der die Hauptsatzung die Bildung einer Fraktion zulässt. Diesen Status hat die FDP erneut verfehlt. Die Liberalen bringen es auf vier Sitze und halten damit ihr Ergebnis von 2014. „Wir werden sicher Schnittmengen mit CDU und UWV ausloten“, erklärte der Groitzscher Dieter Hager. „Das werden wir als Quartett aber noch gemeinsam entscheiden.“

Stimmenkrösus bei der Kreistagswahl ist der Grimmaer OBM Matthias Berger, der für die UWV 11 550 Kreuze holt. Weitere Topwerte verbuchen Karsten Schütze (Markkleeberg, 7656 Stimmen) und Maik Kunze (Groitzsch, 7046 Stimmen).

So setzt sich der neue Kreistag zusammen CDU Maik Kunze 7046 Holger Schulz 4323 Karsten Richter 3579 Beate Lehmann 3211 Birgit Kaden 3051 Thomas Pöge 2856 Oliver Fritzsche 2505 Anne-Katrin Seyfarth 2463 Thomas Hellriegel 2385 Stefan Müller 2367 Ludwig Martin 2260 Karsten Frosch 2241 David Zühlke 2097 Josef Eisenmann 2074 Jürgen Schmidt 2023 Lutz Simmler 1785 Henry Kunze 1724 Siegmund Mohaupt 1619 Heike Helbig 1334 Uwe Wellmann 1279 AfD Lars Herrmann 7331 Michael Krause 4152 Gisela Fritzsche 3790 Tino Köcher 3662 Stefan Meißner 3254 Ingo Börner 3028 Bodo Walther 3011 Susann Müller 2817 Ilka-Simone Hildebrandt 2652 Kay Knöbel 2049 Stefan Bischoff 1907 Falk Jahr 1846 Ingo Arndt 1831 Helmut De Vecchis 1706 Anke Naumann 1506 Sven Großer 1285 Michael Schwitalla 1036 Sebastian Weber 1025 Gerd Berger 882 UWV Matthias Berger 11 550 Michael Hultsch 4145 Matthias Schmiedel 2828 Frank Rudolph 2533 Maik Schramm 2260 Uwe Herrmann 1905 Jürgen Kretschel 1802 Andreas Dietze 1775 Jens Spiske 1591 Adalbert Rösch 1281 Ute Kniesche 984 Steffen Richter 907 Albrecht Rosenkranz 874 Reiner Rahmlow 448 SPD Karsten Schütze 7656 Gabriela Lantzsch 4076 Arno Jesse 3550 Petra Köpping 3247 Uwe Weigelt 2956 Dietmar Berndt 1909 Thomas Glaser 1390 Oliver Urban 1456 Mandy Sörgel 1190 Birgit Kilian 737 Sebastian Bothe 698 Evelin Müller 424 Die Linke Simone Luedtke 4970 Bernd Laqua 4126 Maria Gangloff 3303 Rosemarie Jahn 1840 Tim Barczynski 1779 Ulrich Gäbel 1710 Siegfried Runkwitz 1608 Ronald Gängel 1594 Jens Kretzschmar 1491 Roswitha Brunzlaff 1346 Wolfram Lenk 765 Bündnis 90/Die Grünen Joachim Schruth 3203 Tommy Penk 1936 Andrea Hesse 1936 Matthias Vialon 1611 Diane Apitz 1341 Michael Franz 994 FDP Stephan Mielsch 1157 Dieter Hager 999 Manfred Heinz 689 Klaus Burkhardt 611

Von Simone Prenzel