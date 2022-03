Volle Rückendeckung für den Amtsinhaber: Die Christdemokraten im Landkreis Leipzig haben Henry Graichen als Kandidaten für die Landratswahl nominiert. Dieser fand in Neukieritzsch klare Worte zu den Themen Kohleausstieg und Energiesicherheit. Auch die Zukunft der Geburtshilfestation in Wurzen spielte eine Rolle.

Wahl am 12. Juni - CDU nominiert Graichen als Landratskandidaten