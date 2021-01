CO2-Steuer trifft auch Busunternehmen und Spediteure im Muldental

Bennewitz/Grimma/Otterwisch

Die Kraftstoffpreise haben es zum Jahresbeginn in punkto mediales Interesse mit der Corona-Pandemie aufnehmen können. Und dies liegt in der CO2-Steuer begründet. Im Rahmen des sogenannten Emissionshandels für Brennstoffe wird ab diesem Jahr die Tonne CO2 mit einem fixen Preis von 25 Euro belegt, der bis 2025 schrittweise auf 55 Euro je Tonne ansteigen soll.

Auf Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf Mobilität beruht, kommen damit höhere Kosten zu. So auch auf die mit einem Standort in Deuben vertretene Regionalbus Leipzig GmbH, die mit 80 Linien und 156 Bussen weite Teile des Omnibusverkehrs im Muldental abdeckt. „Die Steuer trifft uns nicht unvorbereitet, sodass wir die höheren Kraftstoffpreise in die Finanzplanungen für dieses Jahr aufnehmen konnten“, berichtet Unternehmenssprecher Thomas Fröhner. Entsprechend werde es auch keine Leistungsreduzierung geben, und man werde die der Betriebspflicht entsprechenden Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen.

Anzeige

Investitionen in moderne Antriebe

Es sei nun einmal politischer Wille, über die Kraftstoffpreise Einfluss im Sinne der Entwicklung alternativer Technologien zu nehmen. Zudem hätten sich Diesel und Benzin längere Zeit auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau befunden. „Auch wir schauen auf die technischen Entwicklungen und werden entsprechend Investitionen tätigen, die aber wirtschaftlich darstellbar sein müssen“, so Fröhner. Will heißen, man werde ganz sicher kein ökonomisches Risiko eingehen, um auf Teufel komm raus etwa Busse auf Wasserstoffbasis zu betreiben.

„Moderne Dieseltechnik ist um einiges umweltverträglicher als es manchmal dargestellt wird“, so der Regionalbus-Sprecher. Kombiniert mit einem Hybridantrieb könnte zudem eine Kraftstoffeinsparung von bis zu acht Prozent erreicht werden. „Wir sind gerade dabei, in Busse mit diesem hochmodernen Antrieb zu investieren. Sie werden aber auf absehbare Zeit nur einen sehr überschaubaren Anteil an unserer Flotte ausmachen.“

Heftiger Anstieg von jetzt auf gleich

So einfach von heute auf morgen seine Lkw von Diesel auf alternative Antriebe umstellen kann auch Frank Bräuer nicht. „Bei Mehrkosten von 20 Cent pro Liter Diesel und einem monatlichen Verbrauch von rund 10 000 Litern ist das hinsichtlich der finanziellen Mehrbelastung durch die CO2-Steuer eine ganz einfache Rechenaufgabe“, so der Geschäftsführer der Grimmaer Spedition Trans Ex. Sicher, man habe sehr gut mit dem niedrigen Preisniveau der vergangenen Jahre leben können und sei auch darauf eingestellt gewesen, dass die Preise irgendwann wieder steigen würden. „Aber ein so heftiger Anstieg von jetzt auf gleich ist richtig hart.“ Wie hart er sich für seine Firma im Detail erweisen wird, würden die nächsten Monate zeigen. „Ich mag mir gar nicht die Folgen auszumalen, wenn wir die Mehrkosten nicht umlegen können“, so Bräuer.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch es sind nicht nur die gestiegenen Kraftstoffpreise, die den Mittelstand auch im Muldental in diesen Tagen umtreiben. Bei der Firma JG-Transporte aus Otterwisch etwa sorgt die anhaltende Corona-Krise für große Unsicherheit. „Viele Insolvenzen werden derzeit mit den finanziellen Stützungen hinausgeschoben, das böse Erwachen könnte aber noch kommen“, befürchtet Inhaber Jörg Gentzsch, der im Schüttgut-Geschäft tätig ist. „Ich mache mir große Sorgen darüber, dass nach dem Ende der Pandemie die Lieferketten reißen könnten.“

Von Roger Dietze