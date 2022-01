Campingplatz Lübschützer Teiche: 140 Bäume müssen gefällt werden

Machern/Lübschütz

Die Gemeinde Machern kommt um umfangreiche Sicherungsmaßnahmen nicht mehr herum. Wie Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) informierte, machen sich auf dem Campingplatz Lübschützer Teiche größere Baumfäll-Arbeiten erforderlich. „Insgesamt müssen rund 140 Bäume beseitigt werden“, so der Ortschef.

Betroffene Bäume auf dem Campingplatz sind farblich markiert

Es handele es sich durch die Bank um abgestorbene oder bereits deutlich geschädigte Exemplare. Was weg muss, hat ein Gutachter entschieden, der im Auftrag der Gemeinde unterwegs war. Alle Kandidaten für die Säge sind farblich markiert und werden in den nächsten Wochen beseitigt. „Die Notwendigkeit der Maßnahme lag auf der Hand“, so Frosch. Spaziergänger müssten ebenso vor herabstürzenden Ästen geschützt werden wie Dauercamper und auch Besucher der angrenzenden Gaststätte.

Auf dem Campingplatz Lübschützer Teiche bei Machern müssen rund 140 Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Das ergab ein Gutachten im Auftrag der Kommune. Quelle: Thomas Kube

Lübschützer Dauercamper hatten mehr Sicherheit angemahnt

Vor allem die Lübschützer Dauercamper, die seit geraumer Zeit am Schicksal ihres Freizeitdomizils Anteil nehmen, hatten auf Maßnahmen gedrängt. Auf den jüngsten Ratssitzungen sprachen Vertreter immer wieder vor – aus Sorge um die Zukunft des Platzes, aber auch die aktuelle Sicherheit auf dem Areal. Ihre Kritik: Baumpflegearbeiten seien über einen langen Zeitraum vernachlässigt und Sturmschäden nicht beseitigt worden.

Fällarbeiten an Lübschützer Teichen sind bis Ende Februar möglich

In einem ersten Schritt sorgte die Gemeindeverwaltung bereits dafür, dass die gefährlichsten Sturzkandidaten umgelegt wurden. „Erste Bäume drohten schon, auf Campinganhänger zu stürzen“, räumte der Ortschef ein. Nun sollen bis Ende Februar die restlichen Fällungen folgen.

Von Simone Prenzel