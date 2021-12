Campingplatz Lübschützer Teiche: Machern erkauft sich Zeit

Machern

Die Gemeinde Machern erkauft sich Zeit: Der bestehende Pachtvertrag zum Campingplatz Lübschützer Teiche wird um ein weiteres Jahr verlängert. Pächterin Andrea Meding hatte sich bereit erklärt, weitere zwölf Monate dranzuhängen. Der Macherner Gemeinderat votierte auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür, das Vertragsverhältnis nunmehr bis zum 31. Dezember 2022 laufen zu lassen.

Lübschützer Teiche: Durchbruch im November erzielt

„Seit Mitte 2019 prüft die Verwaltung, in Abstimmung mit dem Gemeinderat, verschiedene Verwertungsmöglichkeiten der Immobilie“, erläuterte Bürgermeister Karsten Frosch (CDU). Erst im November war ein Durchbruch erzielt worden. Die Fraktionen kamen überein, einen Verkauf des Naherholungsgebietes auf Zeit zu prüfen und gründeten dafür eine Arbeitsgruppe. Juristisch korrekt nennt sich das Ganze Verkauf mit Rückauflassungsvormerkung. Von einer solchen Klausel verspricht sich die Gemeinde die Möglichkeit, den Campingplatz zurückzukaufen, wenn sich der Interessent nicht an vereinbarte Bedingungen hält. Erklärtes Ziel ist, im Rahmen einer öffentlichen Konzeptausschreibung nach einem Investor für den Campingplatz zu suchen. Auch die rund 40 Dauercamper hatten ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bekundet und sollen in die Debatte einbezogen werden.

Campingplatz: Neue Vertragskonditionen wurden ausgehandelt

Im jüngsten Gemeinderat ließ die Verwaltung noch einmal die vergangenen Jahrzehnte des Naherholungsgebietes Revue passieren. Nach der politischen Wende wurde das Areal von der Macherner Service GmbH bewirtschaftet, einer Tochtergesellschaft der Kommune. Später kam nach einigen Zwischenlösungen die ebenfalls kommunale Gerichshainer Bau- und Wohnungsgesellschaft (GBW) ins Spiel, die das Gesamtareal 2005 an Familie Meding verpachtete.

Medings, die die Gaststätte „Lübschützer Teiche“ betreiben, hätten jährlich 11 000 Euro in die Erhaltung der Anlage investiert, erklärte Frosch. Im Zuge der aktuellen Vertragsverlängerung habe man nunmehr neue Konditionen ausgehandelt. So sollen Kommune und Pächter gemeinsam die Verkehrssicherungspflicht wahrnehmen. Eine Verrechnung des Pachtzinses mit Instandsetzungs- und Investitionsleistungen der Pächterin soll nicht mehr möglich sein.

Von Simone Prenzel