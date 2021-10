Campingplatz: Wie weiter an den Lübschützer Teichen?

Machern

Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) hatte es bereits angekündigt. Am 1. November soll es auf der Gemeinderatssitzung in Machern um die Zukunft des Naherholungsgebiet Lübschützer Teiche gehen. Auf der Tagesordnung steht ein Antrag der Fraktion Gemeinsam Mache(r)n, eingereicht am 19. Juli. Demnach soll der Rat den Verbleib des Platzes im Eigentum der Gemeinde beschließen.

Substanz hat in der Vergangenheit gelitten

Das traditionsreiche Ausflugsgelände hatte in den vergangenen Jahren – auch zum Leidwesen zahlreicher Stammgäste – in seiner Substanz gelitten. Die Gemeinde steht vor einem riesigen Investitions- und Instandhaltungsstau. Deshalb war zuletzt immer wieder die Frage erörtert worden: Soll sich die Kommune von dem Camping-Eldorado trennen oder nicht?

Ziel ist ein tragfähiges Konzept für den Campingplatz

Gemeinsam Mache(r)n will die Verwaltung nun beauftragen, ein tragfähiges Konzept für die weitere Nutzung zu erstellen. „Dieses Konzept soll die mittelfristige Sanierung, Modernisierung und langfristig Verpachtung des Objekts, in Form einer Pacht oder Erbbaupacht, beinhalten“, so Fraktionsvorsitzende Thérèse Goritzka. Ein Planungsbüro soll ins Boot geholt und eventuell Fördermittel beantragt werden.

Fraktion: Probleme wurden über viele Jahre verschleppt

Zahlreiche Probleme, kritisiert die Fraktion, seien über viele Jahre verschleppt worden. „Daher bleibt der heutige visuelle und physische Eindruck des Areals weit hinter seinen Möglichkeiten zurück“, so die Antragsteller. Insbesondere distanziert sich die Fraktion von dem der Macherner CDU zugeschriebenen Ansinnen, sich dieses „Ur-Macherner Objektes“ und damit seiner Verantwortung als Kommune zu entledigen. Bei einem möglichen Verkauf wäre zudem fraglich, inwieweit die Gemeinde überhaupt noch Einfluss auf Entwicklungen auf dem Grundstück nehmen könne und ob das Areal beispielsweise nach einem Weiterverkauf gänzlich Bürgern sowie Gästen verloren ginge.

Von Simone Prenzel