Bennwitz/Deuben

Im Schatten des Schilfes an den Bennewitzer Teichen haben unbekannte Cannabispflanzen großgezogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wären mehrere Bürgerhinweise eingegangen. Polizeibeamte hätten sich daraufhin an den Ort am Teichweg/ Leipziger Straße begeben und mehrere Blumentöpfe mit Cannabispflanzen inklusive eines Bewässerungs- und Pflegeequipments gefunden. Die Pflanzen und die Ausrüstung wurden sichergestellt. Ermittlungen wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln wurden aufgenommen.

Von LVZ