Caritas sucht Hospizhelfer im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Caritas im Landkreis Leipzig startet im März einen Kurs zur Weiterbildung für freiwillige Hospizhelfer.

Verstärkung gesucht

„Der Tod ist immer noch ein Tabu-Thema in unserer Gesellschaft, da er oftmals mit Angst und Alleinsein verbunden ist. Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Ambulanten Hospizdienstes der Caritas Leipzig versuchen Ängste zu nehmen und begleiten Sterbende und deren Angehörige auf liebevolle und empathische Weise.“, sagt Franziska Unger, Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes. „Derzeit arbeiten 41 Ehrenamtliche und zwei Hauptamtliche bei uns. Aber wir brauchen dringend Verstärkung im Team, da wir mehr Anfragen als Kapazitäten haben.“

Kurs hat mehrere Teile

In einem mehrteiligen Kurs wird den Teilnehmern vermittelt, worauf es bei der Begleitung von Sterbenden ankommt. Das Angebot richtet sich an alle, die beruflich oder privat mit sterbenden und schwerstkranken Menschen zu tun haben oder sich auf diesem Gebiet engagieren und weiterbilden wollen. Der Kurs gliedert sich in einen Grundkurs, ein Praktikum und Themenabende sowie einen Vertiefungskurs. Kursbeginn ist der 4. März 2022. Die Veranstaltungen finden in der Einrichtung „Caritas am Wasserturm“, Am Wasserturm 7, in Deutzen statt.

Mehr Informationen erhalten Interessenten bei Franziska Unger, Telefon 03433/2 48 69 26, per E-Mail unter hospiz.leipziger-land@caritas-leipzig.de oder online auf der Homepage www.caritas-leipzig.de.

Von LVZ