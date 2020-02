Cent-Münzen abschaffen? Geteilte Meinung im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Sollten Ein- und Zwei-Cent-Münzen abgeschafft werden? LVZ hat sich dazu umgehört. Das sagen Private, Händler und auch ein Mitarbeiter der Sparkasse Muldental.

Die Sparkasse freut sich über weniger Arbeit

„Die Sparkasse Muldental zeigt sich erfreut über die Entwicklung in Sachen Kleingeld“, sagt Holger Weinert, Marktbereichsleiter Grimma der Sparkasse Muldental in Grimma. Man werde zwar dadurch keine großen Einsparungen haben, aber es erleichtere die Arbeit. Wie die Bundesbank in den Jahren zuvor schon einmal analysiert hatte, wird nur jede fünfte Ein-Cent-Münze und jede vierte Zwei-Cent-Münze, die sich im Bargeldumlauf befinden, tatsächlich genutzt. Das heißt 75 Prozent sind verloren oder befinden sich in den Spardosen, so Holger Weinert weiter.

„Die Abschaffung würde auch für die Kunden Vorteile bringen, zum Beispiel ein dünneres Portemonnaie oder beim Händler das schnellere Kassieren. Deutschland an sich sei ohnehin rückschrittlich, was das Bezahlen angeht. In anderen Ländern läuft bereits viel mehr bargeldlos.“

Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert – zu den kleinen Münzen gibt es ein geteiltes Echo in der Region. Quelle: LVZ-Archiv

Im Internet gibt es verschiedene Meinungen zu den Münzen

Bei Umfragen in den sozialen Medien – vor allem bei Facebook – wird das Thema auch heiß diskutiert. Dort gehen die Meinungen allerdings weit auseinander: Ein User sieht in der Abschaffung eine verstecke Preiserhöhung. Denn die Preise würden dadurch nach oben aufgerundet. Ein anderer meint, dass dies Teil eines schleichendes Prozesses sei, um das Bargeld ganz abzuschaffen.

Mit dem 500 Euro-Schein habe es angefangen. So werde man definitiv einem Stück Freiheit beraubt. Weitere User sehen das ganz anders: Endlich höre dieser Quatsch mit 1,99-Preisen auf, schreibt ein Nutzer. Niemand würde auf diesen Trick heute noch hereinfallen. Zudem könne man an keinem Automaten, die 1- und 2-Cent Münzen verwenden.

Das sagen die Händler zum Kleingeld

„Von mir aus können sie die Cent-Stücke abschaffen“, sagt Bäckermeister Andreas Otto, der die kleine Bäckerei im zu Bad Lausick gehörenden Ebersbach in fünfter Generation betreibt. Dass etwas 99 Cent kostet statt eines Euro, macht in seinen Augen wenig Sinn. Er ist ein Mann klarer Verhältnisse. Außerdem: Wenn sich in Portemonnaies kleine Münzen ansammeln, landen sie oft auf Ottos Ladentheke, um Brötchen oder Pfannkuchen zu bezahlen. Das Kleingeld stört den Ebersbacher insofern, als dass er beim Einzahlen auf der Bank dafür löhnen muss.

Ist das Geld oder kann das weg – die kleinen Münzen sollen abgeschafft werden. Quelle: Thomas Kube

Die Cent-Stücke, die Andreas Otto zu viel hat, vermisst oft Kathleen Haferkorn, die seit einem halben Jahrzehnt in der Geithainer Innenstadt eine Drogerie betreibt. „Da ich viel mit Preisen zu tun habe, die auf 98 oder 99 Cent enden, fehlen mir diese Münzen in der Kasse“, sagt sie. Sie deshalb einfach abzuschaffen, hält sie dennoch für keine hilfreiche Idee, denn: „2,99 Euro hört sich doch anders an als drei Euro.“ Da sei die Kundschaft sensibel. Aufrunden, und wenn es nur ein, zwei Cent wären, käme wohl nicht so gut an. Deshalb: Alles lassen, wie es ist.

Den meisten gehen die kleinen Münzen auf die Nerven

„Die Unmengen an Ein- und Zwei-Cent-Münzen nerven“, sagt Regina Keller, Leiterin des Rewe-Marktes Naunhof. „Wir müssen das Wechselgeld, das wir herausgeben, bei Banken abholen, die dafür Gebühren verlangen.“ Nicht zuletzt sei die Herstellung teurer als der eigentliche Wert. Deshalb ist Keller dafür, Preise lieber ab- oder aufzurunden, wobei sie eher vom ersten Fall ausgeht. „Kostet jetzt etwas 2,99 Euro, dann hören sich doch 2,95 Euro besser an als drei Euro“, meint sie.

Privat könnte Annett Kolbert vom gleichnamigen Raumstudio in Trebsen gut und gerne auf die Mini-Münzen verzichten. „Dann hätten wir weniger Kleingeld im Portemonnaie“, sagt sie. Geschäftlich hat sie weniger damit zu tun. „Die meisten Kunden zahlen inzwischen mit Karte, oder sie überweisen den Betrag.“

Kein Problem mit der Abschaffung des Kleingeldes hätte Kristina Kügler. Die Inhaberin von „Buch und Kunst“ in der Bornaer Bahnhofstraße ist ohnehin vom kleinen Wechselgeld genervt, das am Ende genau aufgelistet werden muss, wenn die Kasse abgerechnet wird. „Wir müssen dann aufschreiben, dass wir fünf Zwei-Cent-Münzen haben und 21 Ein-Cent-Münzen.“ Mitunter runden die Kunden in dem Geschäft, in dem Literatur ebenso wie Kunstgegenstände und Postkarten zu haben sind, ohnehin auf, geben also statt 12,95 Euro gleich 13.

Klimpergeld hat Gunter Kratzsch kaum noch im Portmonee. Der 62-Jährige bezahlt seine Einkäufe am liebsten mit der EC-Karte und schätzt überhaupt den bargeldlosen Service. „Das ist doch schön“, findet der Altengroitzscher, „man braucht bloß die Karte über den Scanner ziehen und fertig.“

Gunter Kratzsch aus Altengroitzsch bezahlt seine Einkäufe am liebsten mit der EC-Karte. Klimpergeld hat er kaum noch im Portmonee stecken. Er begrüßt die Abschaffung der kleinen Kupfermünzen. Quelle: Jens Paul Taubert/Archiv

Wo sei denn heutzutage noch Kleingeld gefragt? Man könne sogar die Bahnkarte oder Parkplatzgebühren einfach mit dem Handy bezahlen und selbst beim Bäcker sind Ein- und Zwei-Cent-Münzen ein Auslaufmodell, hat Kratzsch festgestellt. „Ein Stück Kuchen kostet runde 1,20 Euro.“ Er würde die Abschaffung der kleinen Kupfermünzen deshalb sehr begrüßen. „ Finnland hat sie gar nicht erst eingeführt.“

Von Ekkehard Schulreich, Frank Pfeifer, Thomas Kube, Nikos Natsidis, Kathrin Haase