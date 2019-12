Chefarztwechsel zum Jahresende im Krankenhaus Wurzen

Wuren

Nachdem bekannt geworden ist, dass der Kardiologe Jörg Claußnitzer zum Jahresende nach zwei Jahren im Krankenhaus Wurzen die Abteilung für Innere Medizin zum Jahresende verlässt, kommt es zu einer nahtlosen Neubesetzung der Chefarztstelle. Demnach wird ab 1. Januar 2020 der medizinische Chefarztsessel von Gregor Fitzel besetzt.

Auf Kardiologe folgt Gastroenterologe

Der 51-jährige promovierte Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie (Magen- und Darmkrankheiten) hat seine Facharztausbildung in Leipzig gemacht und zuletzt im Burgenlandklinikum Zeitz und im Klinikum Altenburger Land gearbeitet. In Wurzen möchte er ohne große Umschweife die Ärmel hochkrempeln. „Ich hatte im Vorfeld die Möglichkeiten mich mit dem Arbeitsgebiet meines Vorgängers zu beschäftigen und konnte feststellen, dass er eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Deshalb möchte ich gerne das fortführen, was er aufgebaut hat“, kündigt Fitzel an. Das Kennenlernen der zukünftigen Mitarbeiter, so zeigte sich der neue Chefarzt optimistisch, werden sich vorrangig im Klinikalltag ergeben.

Das Krankenhaus Wurzen bekommt neuen Chefarzt für Innere Medizin Quelle: Frank Schmidt

Jörg Claußnitzer indes zieht es wieder in seine Heimat Chemnitz, wo er nach wie vor wohne und nun eine neue Herausforderung annehmen möchte. Zum Abschied räumt er ein, Wurzen mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu verlassen. Ich freue mich zukünftig auf einen kurzen Arbeitsweg. Ich bedauere es aber auch, eine sehr gute Truppe zu verliere, die von der Oberarztebene bis zum jüngsten Assistenten fachlich kompetent zusammenpassen, zudem engagiert und fair miteinander umgehen“, bilanziert Claußnitzer.

Neuer Chefarzt übernimmt gut bestelltes Feld

In die gleiche Kerbe der Personalie schlägt Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken. „Natürlich respektieren wir die Entscheidung von Dr. Claußnitzer, die zu seinem Weggang führt. Aber wir sind auch froh darüber, dass er ein wirklich gut bestelltes Feld hinterlässt, welches nun sinnbildlich von Dr. Fitzel weiter beackert werden kann“, sagt Schuffenhauer.

Von Frank Schmidt