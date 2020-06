Colditz: Blitzeinschlag sorgt für Brand im Dachstuhl 

Colditz

In Colditz schlug, infolge eines Unwetters schlug ein Blitz in den Schornstein eines Einfamilienhauses ein. Weil das Haus mit einem Blechdach gedeckt ist, wurde der Blitz bis in die Garage weitergeleitet, die sich neben dem Wohnhaus befindet.

Anwohner konnten Brand löschen

Durch den Schlag entzündete sich der der Dachstuhl der Garage. Aufmerksame Anwohner bemerkten den Brand jedoch und konnten ihn noch vor dem Eintreffen der Feuerwehrleute löschen. Für die Bewohner des Hauses ging es jedoch nicht ganz so glimpflich aus. Zwei Personen, die zum Zeitpunkt des Unwetters an elektronischen Geräten arbeiteten, wurden aufgrund der Überspannung des Blitzes leicht verletzt. Sie mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Wie hoch der Schaden am Haus ist, ist noch nicht bekannt.

