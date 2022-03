Colditzer Forst: Brandgefahr steigt im Frühjahr besonders stark an

Borna/Grimma

Die Brandgefahr in den Wäldern des Leipziger Umlands dürfte in den kommenden Tagen erneut steigen. Das legen die Prognosen der Meteorologen für die zweite Hälfte des Monats März nahe. Sonne satt und Wind vor allem aus Südost wird die Feuchtigkeit, der der Regen zur Monatsmitte brachte, schnell aus dem Boden ziehen. Das erwartet Andreas Padberg, der den Sachsenforst-Bezirk Leipzig leitet. Gerade im Frühjahr sei die Brandgefahr hoch aufgrund der abgestorbenen Vegetation. Wegen der Dürren, Stürme und Käferfraß befinde sich zudem mehr trockenes Holz im Wald, was die Brandlast erhöhe.

Mehr Wasser im Boden als in Dürrejahren

„Der Regen, im Schnitt waren es zehn Millimeter, hat eine deutliche Entspannung gebracht, aber die ist nur von kurzer Dauer und kein Grund für eine Entwarnung“, sagt der Forstdirektor. Denn mit dem Austrieb der Bäume, der in diesem Jahr bis zu zwei Wochen früher erfolge als sonst, werde wieder viel Wasser aus den Böden hinauf in die Kronen gepumpt. Allerdings habe der zurückliegende Winter überdurchschnittliche Niederschlagsmengen gebracht: „Die Bodenspeicher sind deshalb viel besser aufgefüllt als in den Vorjahren.“

Höheres Brand-Risiko auf Tagebau-Kippen

War die Waldbrandgefahr bis weit in den März hinein in weiten Teilen Sachsens und auch der Leipziger Region bis zur Warnstufe 4 gestiegen und hatte in den Heidelandschaften Nordsachsens sogar den Spitzenwert 5 erreicht, gilt zurzeit die Stufe 2. Maßgeblich sind darüber hinaus drei Gefahrenklassen. Im Colditzer Forst, dem Thümmlitzwald, dem Wermsdorfer Forst, im Planitzwald ist das Risiko aufgrund der Bodenbeschaffenheit eher gering. Höher ist es auf aufgeforsteten Kippen in den von Tagebauflächen geprägten Leipziger Südraum. Hier, so Padberg, „ist die Wasserversorgung im Erdreich gestört“. Höchste Brandgefahr herrscht in der sandigen Dahlener und Dübener Heide.

Katastrophenschutzübung des Landkreises Leipzig mit den Freiwilligen Feuerwehren Bad Lausick und Colditz im Colditzer Forst. Quelle: Andreas Döring

Feuerwehren und Forst erarbeiten Einsatzkarte

„Die Löschwasser-Teiche, Wasserläufe und anderen Reservoire, die im Brandfall genutzt werden können, sind besser gefüllt als in anderen Jahren“, sagt Andreas Padberg. Erstmals liege für den Colditzer Forst jetzt eine Waldbrandschutz-Karte vor, die mit dem Landkreis Leipzig, den Feuerwehren und anderen Behörden erarbeitet worden sei: „Ein Pilotprojekt, das anderen in Sachsen, hoffe ich, ein Beispiel gibt.“ Erfasst ist nicht nur das Netz von Wasserspeichern und Rettungspunkten. Die Karte führt die Wege samt ihrer Befahrbarkeit für die Einsatzkräfte auf. Sie erlaubt im Fall eines Waldbrandes eine präzise Orientierung und ein abgestimmtes Vorgehen. Neben dieser Form der Prävention trage aber der forcierte Umbau des Waldes zu einer Reduzierung der Brandgefahr bei, so Padberg: „Wir schaffen durch einen hohen Anteil an Laubbäumen eine gute Durchmischung des Waldes. Das ist nicht zu unterschätzen.“

Nur wenige Waldbrände anno 2021

Bis auf einige kleine Brände, die im Entstehen bemerkt wurden und schnell gelöscht werden konnten, habe es im Leipziger Raum 2021 kaum Waldbrände gegeben; mit 33 sei die Zahl sachsenweit sehr niedrig gewesen, so der Forstdirektor. Das war in den drei Jahren vorher im Freistaat mit 110, 153 und 200 Feuern ganz anders. Damals hatte es auch im Colditzer Forst mehrere Feuer gegeben, so in der Nähe des Jägersteins und mehrfach entlang der den Colditzer Forst durchschneidenden Bundesstraße 176. Im Frühjahr 2019 hatte es in einem Privatwald am Geldberg bei Bad Lausick gebrannt.

Fahrlässig: Zigarrettenreste aus dem Auto werfen

Mehr als drei Viertel aller Brände seien auf Fahrlässigkeit zurückzuführen. Darauf weist Utz Hempfling, Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sachsenforst, hin. Das Rauchverbot werde von manchen Waldbesuchern ignoriert. Dabei sei Rauchen im Wald grundsätzlich verboten, würden Verstöße als Ordnungswidrigkeiten geahndet. „Was mir Sorge macht, sind Hunderte von Kippen, die sich im Gras beidseits der B 176 finden lassen“, sagt Andreas Padberg. Das Risiko, dass eine weggeworfene Zigarette einen Brand verursache, sei latent. Ein solches Fehlverhalten werde man nicht tolerieren. Verstöße gegen das Rauchverbot würden mit 30 Euro Verwarngeld belegt, bei schweren Verstößen seien Geldbußen bis zu 2500 oder gar 10 000 Euro vorgesehen.

Andreas Padbergs Empfehlung für die, die viel und gern im Wald unterwegs sind: die App Waldbrandgefahr in Sachsen aufs Handy laden. Sie informiert über die aktuelle Situation. Entdeckt man ein Feuer, lässt es sich sofort und präzise melden.

Von Ekkehard Schulreich