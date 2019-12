Constantin Hohm schätzt den Karpfen nicht nur zu Silvester

Wurzen

Ob blau, gebraten oder auf provenzalische Art: Zu Silvester landet bei vielen immer noch ganz traditionell der Karpfen auf dem Teller. Denn kaum etwas anderes spielt zum Jahreswechsel eine so große Rolle wie das Glück. Schornsteinfeger, Kleeblatt und Hufeisen gelten als Symbole dafür – wie übrigens die Schuppen von Fischen. Ins Portmonee gesteckt, sollen sie für reichlich Geldsegen in Zukunft sorgen.

Constantin Hohm schätzt den Karpfen jedoch aus ganz anderen Gründen. „Er zählt zu den kampfstärksten Fischen in unseren heimischen Gewässern. Um ihn zu fangen, braucht es verschiedene Köder und Methoden.“ Für den jungen Mann ist das Angeln weitaus mehr als nur eine Passion. Wenn Altersgenossen eher der Sinn nach Spaß und Action steht, sucht Constantin lieber die Ruhe und Abgeschiedenheit in der Natur. Mit Kumpel Kai, allerlei Equipment, Schlauchboot und Zelt geht es in der Freizeit ans Ufer der Mulde oder von Baggerseen. Und das schon mal über die sächsischen Landesgrenzen hinaus. „Angeln ist so schlimm wie Rauchen – eben eine Sucht“, erzählt Hohm und lächelt verschmitzt.

Persönlicher Angelrekord: ein 18-Kilogramm-Spiegelkarpfen

Über die Zeit hinweg eignete sich der gelernte Konstruktionsmechaniker und Schweißer, der in Grimma arbeitet und in Machern wohnt, das Karpfenangeln an. Mit zwölf Jahren trat er dem Angler- und Naturschutzverein Wurzen bei und bringt heute als Jugendwart den Kleinsten der Gemeinschaft das Einmaleins seines Hobbys bei.

Die Liebe zum Angeln weckte bei ihm von frühesten Kinderbeinen an sein Vater Andreas. „Anfangs ist jeder erst einmal Allrounder an der Rute und freut sich, wenn überhaupt etwas beißt.“ Das Spezialisieren auf eine bestimmte Fischart erfolge später – zumeist durch erfahrene und langjährige Mitglieder im Verein. So war es auch bei Constantin. Marcel Richter, der ehemalige Jugendwart, wurde für ihn zum Mentor des Karpfenangelns.

Der Karpfen zählt zu den kampfstärksten Fischen in den einheimischen Gewässern. Quelle: web

Seinen persönlichen Rekord stellte der 21-jährige Petrijünger übrigens im Sommer auf. Am Haken zappelte ein schwergewichtiger Spiegelkarpfen. Der Kaventsmann brachte sage und schreibe 18,2 Kilogramm auf die Waage. Wo genau der dicke Brocken biss, bleibt jedoch ein Geheimnis. Nur so viel verrät der junge Mann: Der Fang gelang ihm in Sachsen-Anhalt.

Forelle zu Weihnachten anstatt Karpfen zu Silvester

Zu Constantins Lieblingsorten zählen nicht nur Baggerseen, sondern ebenso Flüsse wie die Mulde – schon wegen der Artenvielfalt des Gewässers. „Hier trifft man mittlerweile nahezu jeden Fisch an.“ Alles in allem aber schätzt der Angler die Freiräume, die ihm seine Leidenschaft schenkt. Natürlich versucht er als Jugendwart das Gefühl seinen Schützlingen im Verein zu vermitteln sowie notwendiges theoretisches Wissen bis hin zum Natur- und Umweltschutz. „Deshalb geht es aller 14 Tage mit den Kindern raus.“ Im Bastelzimmer des Vereins, der sein Domizil auf dem Betriebsgelände der Firma H. August Schmidt Transportanlagen in der Liststraße 17 hat, lernt die Juniorgarde schließlich noch praktische Handgriffe wie Blei gießen oder Posen bauen.

Auf die Frage, ob er denn den letzten Tag des Jahres dazu nutzt, einen selbst gefangenen Silvesterkarpfen auf den Teller zu bringen, lacht Constantin. „Nein! Wenn es bei uns zu Hause Fisch gibt, dann zu Weihnachten. Und nicht Karpfen, sondern Forelle.“

Kontakt: Angler- und Naturschutzverein Wurzen, Liststraße 17, Norbert Kästner, Telefon: 0152/53 15 44 05, E-Mail: kaestner.norbert@t-online.de, Internet: www.anv-wurzen.de

Von Kai-Uwe Brandt