Wurzen

Aus Anlass des neunten Ringelnatzlaufes am 11. August ruft der Verschönerungsverein „Die Stadtwandler“ als Veranstalter alle Schulen des Wurzener Landes zur Beteiligung auf.

„Nachdem das Organisationsteam des Ringelnatzlaufes bereits die sportlichste Kita, den sportlichsten Verein und die sportlichste Firmenstaffel in den Jahren zuvor gesucht, gefunden und mit tollen Sachpreisen prämiert hat, suchen wir nunmehr die sportlichste Bildungsstätte im Wurzener Land“, sagte Vereinschef Thomas Zittier. Daher sollten die Bildungsstätten in Wurzen sowie der Nachbargemeinden Bennewitz, Lossatal und Thallwitz ihre Schüler mobilisieren, am 11. August an den Start zu gehen.

Die Band B.O.R.N. 4 gestaltet die Schulhofparty mit

„Ganz egal, ob die Brücke-Schule, das Lichtwergymnasium, die Ober- oder Grundschulen – wer die meisten Schüler an den Start beziehungsweise durchs Ziel bringt, hat gewonnen.“ Die Mädchen und Jungen können übrigens beim 600-Meter-Lauf mitmachen, bei den Distanzen 1200 Meter, 2,4 und 3,6 Kilometer sowie in der Staffel. Wichtig sei nur, bei der online-Anmeldung im Feld „Verein/Schule“ die jeweilige Schule in der Sonderwertung anzugeben, so Zittier.

Dem Sieger winkt übrigens eine coole Schulhofparty mit der Band B.O.R.N. 4 und leckere Überraschungen von der Bäckerei Schwarze, der Rustikal-Fleischerei Keymer und von Klaus-Fruchtsäfte. „Natürlich erhalten alle Teilnehmer auch wieder Urkunden und Medaillen. Anmeldeschluss ist am 10. August Punkt 15 Uhr. Nachmeldungen seien aber gegen eine Gebühr möglich.

Der Startschuss für die jüngsten Läufer ertönt 9 Uhr

Zum Ablauf: 9 Uhr – Start des 200-Meter-Minilaufes der Drei- und Vierjährigen, 9.10 Uhr – Start des 600-Meter-Laufes für die Fünf- bis Sechsjährigen sowie 1,2 Kilometer für Siebenjährige. „Auf die Plätze, fertig, los“ heißt es 9.25 Uhr für die Neun- und Zehnjährigen (2,4-Kilometer-Strecke) sowie die Elf- bis 12-Jährigen (3,6 Kilometer). Nach der Siegerehrung der Kinder ab 10 Uhr ertönt schließlich 10.30 Uhr der Startschuss des Fünf-Kilometer-Laufes, inklusive Walking und Nordic-Walking. Der Hauptlauf (zehn Kilometer) und die Staffelwettkämpfe beginnen zeitgleich eine Stunde danach um 11.30 Uhr.

Zuletzt erwähnt Zittier, dass „Musik, Kinderspaß und ein Programm auf dem Marktplatz“ den neunten Ringelnatzlauf wieder abrunden.

Weitere Informationen sowie Anmeldung unter www.ringelnatzlauf.de

Von Kai-Uwe Brandt