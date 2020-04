Corona-Appell der Kell: Entrümpeln bitte vertagen

Landkreis Leipzig

Boden entrümpeln, endlich mal das Haus renovieren, Keller ausmisten – wegen Homeoffice und Kurzarbeit haben viele Bürger mehr Zeit als sonst und nutzen diese, um lange Liegengebliebenes aufzuholen. Was sie dann nur schwer loswerden, ist der dabei anfallende Müll. Denn die Wertstoffhöfe im Landkreis Leipzig sind seit Mitte März geschlossen. Corona-bedingt.

Bei zahlreichen Bürgern sorgt das für Unmut, zumal Leipzig am Donnerstag eine ähnliche Entscheidung teilweise aufgehoben hat und vier Höfe in der Messestadt wieder öffnet. Weil saisonbedingt verstärkt Garten- und Grünabfälle anfallen, befürchtet mancher, dass dadurch illegale Müllhaufen zunehmen.

Stabile Müllabfuhr hat Vorrang

Der kommunale Abfallentsorger mit Sitz in Großpösna wirbt deshalb erneut um Verständnis. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärt Jens Meissner, Geschäftsführer der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) GmbH. Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und eine stabile Abfallentsorgung zu sichern habe aber momentan absoluten Vorrang. „Dazu gehört ganz besonders der Schutz der Bürger, aber auch unserer Mitarbeiter. Denn für den Fall, dass gehäuft Personal ausfällt wegen Krankheit, Kinderbetreuung oder Quarantäne, muss die Müllabfuhr trotzdem klappen.“ Da komme es auf jeden Beschäftigten an, der für die tägliche Bewältigung der Touren zur Verfügung stehe.

Zum Thema: Kell schließt Wertstoffhöfe Im Landkreis

Abschreckendes Beispiel: In Karlsruhe bleiben Tonnen bereits stehen

Meissner berichtet von Landkreisen, in denen die Haushalte erste massive Einschnitte spüren, weil den Abfallentsorgern Leute fehlen. So würden in Karlsruhe längst nicht mehr alle Behälter geleert. Die dortige Müllabfuhr ist gezwungen, sich auf Bio- und Restmüll zu konzentrieren. Für alles andere reicht die Kraft nicht mehr: Wertstoff- und Papiertonnen bleiben in der baden-württembergischen Kommune vorerst stehen. Die Karlsruher Bürger werden gebeten, anfallendes Material zwischenzulagern. „Ein ähnliches Bild bietet sich auch in anderen Landstrichen. Deshalb müssen wir in unserem Kreis alles dafür tun“, erklärt Meissner, „solche Zustände zu verhindern.“

Frühjahrsputz sollte vertagt werden

Der Kell ist bewusst, dass viele Menschen die Zwangspause nutzen möchten, um ihren Keller aufzuräumen oder den Garten fit zu machen. Wer sich sein Heim lange nicht vorgenommen hat und gerade jetzt massive Lust auf einen Frühjahrsputz verspürt, bringt die Abfallentsorgung allerdings massiv in Schwierigkeiten. „Alle sollten noch einmal in sich gehen und sich fragen: Ist uns die Gesundheit wichtiger oder sind es drei alte Stühle, die ausgerechnet jetzt unbedingt entsorgt werden müssen?“ Meissner appelliert an die Vernunft der Bürger: „Bitte vertagen Sie das Entrümpeln auf einen späteren Zeitpunkt.“ In Kommunen, in denen ab April erstmals Biotonnen entsorgt werden, könnten diese für alle Grünabfälle wie Rasenschnitt oder Zweige genutzt werden. „Ansonsten bitten wir die Bürger, Gartenabfälle auf dem eigenen Grundstück zu kompostieren oder zwischenzulagern.“ Verbrennen sei nicht erlaubt.

Lesen Sie auch: Illegale Müllablagerungen nehmen zu

Cröbern für Notfälle wie Haushaltsauflösungen gerüstet

Für Notfälle stehe weiterhin der Wertstoffhof in Cröbern zur Verfügung. „Wer umzieht oder einen Haushalt auflösen muss, kann Sperrmüll nach wie vor hier abliefern.“ Der Geschäftsführer bittet darum, diesen Notfall dann möglichst mit einem Dokument zu belegen und sich vorher anzumelden.

Von Simone Prenzel