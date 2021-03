Corona-Einsatz: Wie Soldat Rico Kreißig im Bornaer Pflegeheim hilft

Borna

„Mund oder Nase?“, fragt Rico Kreißig. Mit einem Plastikstäbchen in der Hand steht er im umfunktionierten Friseursalon des Azurit-Pflegeheims in Borna vor der Testperson. „Wo ist es denn nicht so schlimm?“, fragt die Frau. „Das kann man so nicht beantworten, das empfindet jeder unterschiedlich“, antwortet der 41-Jährige.

In Vollschutz – Handschuhe, Maske, Brille, Haarnetz und Kittel – führt er je nach Entscheidung vorsichtig das Stäbchen in Nase oder Rachen. Dann taucht er den Abstrich für zwei Minuten in eine Lösung und tropft diese danach in die Corona-Testapparatur. „Jetzt müssen wir eine Viertelstunde warten“, erklärt er lächelnd und stellt den Kurzzeitwecker ein. Es funktioniert wie beim Schwangerschaftstest: Ein Strich auf der Anzeige bedeutet negativ, zwei Striche positiv.

Zwei Auslandseinsätze im Kosovo

Rico Kreißig ist weder Kranken- noch Altenpfleger, sein Revier ist eindeutig nicht das Pflegeheim. Der verheiratete Vater von zwei Kindern ist Berufssoldat bei der Panzergrenadierbrigade 37 in Frankenberg. Nach dem Wehrdienst entschied sich der gelernte Dachdecker, bei der Bundeswehr zu bleiben und absolvierte eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker. Mit seinen Kollegen baut er Gefechtsstände auf und sorgt dafür, dass vor Ort die Computertechnik funktioniert – auch bei seinen Auslandseinsätzen zweimal im Kosovo und einmal in Litauen.

Hauptfeldwebel Rico Kreißig testet hier Katharina Pscherer. Quelle: Jens Paul Taubert

Im zweiten Lockdown wurden die 5500 Soldatinnen und Soldaten in Frankenberg gefragt, wer sich von ihnen einen Einsatz im „Abstrichdienst“ vorstellen könnte. Nachdem der Hauptfeldwebel sich über die Corona-Testung informiert hatte, meldete er sich für den besonderen Dienst an, weil er die Unterstützung durch die Bundeswehr in diesem Ausnahmezustand für richtig hält. Zudem hat er eine erweiterte Sanitäterausbildung, genannt Einsatzersthelfer Bravo.

Herzliche Aufnahme in Borna

Anfang Februar hieß es in der Kaserne: „Ihr geht nach Borna.“ Mit drei Soldaten startete Rico Kreißig am 3. Februar im armeegrünen Auto in die Kreisstadt des Leipziger Landes, eine Dreiviertelstunde entfernt von Frankenberg. „Naja, da sitzt man im Auto und denkt: Wie wird das denn jetzt so? Wie werden wir da aufgenommen?“

Auf alle Fälle herzlich: Als sich die Tür im Bornaer Heim öffnete, stand Leiterin Katrin Colditz mit drei Kolleginnen zur Begrüßung bereit. „Wir haben uns so gefreut über die Unterstützung“, sagt die Chefin, zumal am nächsten Tag schon die erste Impfung anstand und jede helfende Hand gebraucht wurde.

Das alles nach einer schweren Zeit: Ende November brach im Azurit-Haus das Corona-Virus aus und wütete bis Dezember. „So was habe ich noch nie erlebt“, sagt die Leiterin, Pflegeprofi mit jahrzehntelanger Erfahrung. Sie ist immer noch erschüttert.

Jeder wird getestet

Die zweite Impfung im Heim wurde kürzlich absolviert. Zusätzlich heißt es aber noch immer testen, testen, testen. Bewohner und Personal dreimal in der Woche: Montag, Mittwoch und Freitag. Außerdem jeder Besucher sowie Dienstleister. Auch Journalisten, die ins Haus möchten. Doch jeder Test dauert, das können die Pflegekräfte nicht mal so nebenbei stemmen. Deshalb beantragte das Heim Ende Januar beim Landratsamt Hilfe durch die Bundeswehr.

Testergebnis negativ. Sollten zwei Striche auf der Anzeige zu sehen sein, bedeutet das positiv. Der Betroffene muss dann zum PCR-Test mit Laborergebnis. Quelle: Jens Paul Taubert

„Die Soldaten sind für uns eine Wahnsinnsunterstützung von Anfang an, äußerst flexibel und schnell. Klappt wunderbar“, lobt Katrin Colditz. Die vier Männer arbeiten in leicht versetzten Schichten montags bis freitags 8 bis 17.30 Uhr, auf Abruf auch am Wochenende. Vor allem testen sie, desinfizieren aber auch Flächen, teilen Essen und Wäsche aus. Ganz wichtig sei: Die Chemie mit dem Personal und den 64 Bewohnern stimmt.

Berührende Lebensgeschichten

Die Seniorinnen und Senioren sind begeistert von den Soldaten, sagt die Chefin. Rico Kreißig arbeitet vor allem im Wohnbereich 2. „Da gibt es viele fite Bewohner und wir kommen immer mal ins Gespräch“, berichtet er. Mittlerweile kennt er viele Namen, die Leute erzählen ihm Persönliches. Dabei hört er berührende Lebensgeschichten, manchmal weinen die alten Menschen. „Was manche so erlebt haben, das ist schon krass“, sagt der Hauptfeldwebel.

„Ich sehe die vier Jungs als Mitarbeiter an“, meint die Heimleiterin und beantragte, den Einsatz um drei Wochen zu verlängern – bis zum 17. März. Danach ist für Kreißig definitiv Schluss, weil sich seine Aufgaben in Frankenberg dann nicht mehr verschieben lassen, wie er sagt. Sein Resümee vorab: „Es gibt hier viele positive Erlebnisse und gute Erfahrungen. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich würde die Arbeit in so einer Situation wieder machen und gerne auch wieder hier.“

Hauptfeldwebel Rico Kreißig und Leiterin Katrin Colditz im Interview. Quelle: Jens Paul Taubert

Bundeswehr im Corona-Einsatz Die „Panzergrenadierbrigade 37 Freistaat Sachsen“ hat derzeit etwa 650 ihrer rund 5500 Soldatinnen und Soldaten für Amtshilfe in Sachsen und Thüringen im Einsatz, teilte Andre Klimke, Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr in Frankenberg, mit. Sie unterstützen vor allem Impfzentren und Pflegeheime, aber auch Krankenhäuser und Gesundheitsämter sowie die telefonische Kontaktnachverfolgung. Die Brigade stelle überwiegend Personal, aber auch Transportkapazitäten und Infrastruktur zur Verfügung. „Die Zusammenarbeit mit den zivilen Behörden und den Pflegeheimen läuft nach unserer Einschätzung reibungslos ab“, so Klimke. Die Bundeswehr wolle dort unterstützen, „wo unsere Hilfe für den Antragsteller sinnvoll ist und wo immer wir es rechtlich dürfen“. Lob für den Einsatz gibt es im Landkreis Leipzig. Nur wenige Tage nach dem Hilfeantrag waren Soldaten vor Ort, aktuell sind es 43. „Über die unbürokratische Hilfe der Bundeswehr gelingt es, Engpässe schnell auszugleichen“, sagte Landrat Henry Graichen und bedankte sich dafür. Dabei schaute er auf harte Wochen zurück, als der Landkreis mit sehr hohen Inzidenzzahlen von knapp 450 deutschlandweit Platz 8 einnahm. Weil viele Bundeswehrangehörige in Frankenberg nun fehlen, müssten geplante Ausbildungs- und Übungsvorhaben angepasst werden, informierte Hauptfeldwebel Klimke. Das betreffe vor allem die Führung der schnellen NATO-Eingreiftruppe im Jahr 2023, auf die sich die Brigade seit Sommer 2020 vorbereitet. Genau heißt dies im Englischen „Very High Readiness Joint Task Force“, abgekürzt VJTF. „Gegenwärtig konzentriert sich diese Vorbereitung auf die taktische Ausbildung im nationalen Rahmen in bundeswehreigenen Einrichtungen, also auf Truppenübungsplätzen, Standortübungsplätzen und im Gefechtsübungszentrum in der Altmark“, so Klimke. Die VJTF sei ein multinationaler Eingreifverband und werde umgangssprachlich auch als „NATO-Speerspitze“ bezeichnet. Dies sei Teil des „Readiness Action Plans“ des Bündnisses für eine erhöhte Einsatzbereitschaft, der beim NATO-Gipfeltreffen in Wales 2014 beschlossen wurde. Die 5500 Soldaten starke Truppe soll in der Lage sein, innerhalb von 48 bis 72 Stunden einsatzbereit an jedem Ort zu sein, wo sie benötigt wird, hieß es weiter.

Von Claudia Carell