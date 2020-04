Landkreis Leipzig

Am Wochenende hat das Landratsamt die ersten Todesfälle nach einer Corona-Infektion im Kreis Leipzig gemeldet. Details wurden nicht genannt. Mit Stand Sonntag, 11 Uhr, gab es hier seit Beginn der Tests 134 bestätigte Infizierte. Das sind vier mehr als am Sonnabend, elf mehr als am Freitag. „Mehrere von ihnen werden derzeit stationär behandelt. Diese Personen gehören Risikogruppen an“, heißt es in der Mitteilung.

Daten für die Städte und Gemeinden

Die Kommunen mit den meisten registrierten Corona-Fällen sind Markkleeberg (36), Frohburg (14) und Borna (10) sowie Großpösna (8), Grimma (7) und Borsdorf (7). Bisher noch keine Infizierten sind bis Sonntagvormittag in Geithain und Trebsen, Pegau und Lossatal bekannt geworden. In weiteren 18 Städten und Gemeinden lag der Wert unter fünf. Die Zählung erfolgt fortlaufend, in den Angaben sind auch die wieder Genesenen enthalten.

In häuslicher Quarantäne befanden sich zu diesem Zeitpunkt 147 Personen. Die Einhaltung der Quarantäne wird vom Gesundheitsamt kontrolliert, teilt das Landratsamt mit.

Die Zahlenübersicht: www.lvz.de/borna, www.lvz.de/grimma

Von okz