Corona-Fälle: Quarantäne in Brandiser Altenheim, Kita in Grimma schließt

Muldental

Mit steigenden Infektionszahlen wird die Corona-Pandemie im Muldental immer konkreter. Neue Fälle in Altenheimen und die ersten Schließungen von Kindereinrichtungen zeigen das Ausmaß.

So ist die Zahl der Corona-Fälle in Brandis sprunghaft angestiegen. Ursache ist ein Corona-Ausbruch im Altenpflegeheim in der Bergstraße. Offenbar wurde das Problem, als ein wegen seines Allgemeinzustandes stationär behandlungsbedürftiger Bewohner ins Krankenhaus kam und dort positiv getestet wurde.

Anzeige

26 Bewohner und neun Mitarbeiter positiv getestet

„Seit Sonntagabend haben wir Maßnahmen ergriffen, um das Geschehen schnellstmöglich unter Kontrolle zu bekommen“, sagt Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken und der zu deren Gesellschaft gehörenden Altenheimgesellschaft Muldental. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und über das Kliniklabor wurde ein komplettes Screening der Häuser I und II in Brandis vorgenommen. „Dabei haben wir festgestellt, dass auch andere Bewohner Symptome haben, sich das Infektionsgeschehen aber auf Haus I eingrenzen lässt“, berichtet Schuffenhauer. „Aktuell sind 26 Bewohner und neun Mitarbeiter positiv.“ Erleichtert zeigt sich der Geschäftsführer, „dass wir aktuell keine schweren Verläufe beobachten“, auch wenn sich einige Bewohner in stationärer Behandlung befinden.

Allerdings steht das Haus I vorerst unter Quarantäne, das heißt die Bewohner dürfen ihre Wohnbereiche nicht verlassen, Besuche von Angehörigen sind nicht möglich. „Wir wissen, dass das aktuell eine schwierige und sehr belastende Situation für Bewohner und deren Angehörige ist“, sagt Schuffenhauer.

Lesen Sie auch

Muldentalkliniken unterstützen Altenheim in Brandis

Darüber hinaus wurden für die gesamte Einrichtung strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen. „Wir müssen verhindern, dass das Virus auch in das Haus II eingetragen wird“, sagt Schuffenhauer. In diesem werden nach dem Konzept der „Familienorientierten Wohnbereichspflege“ auch Demenzkranke betreut. Deshalb erfolgt beispielsweise ein wöchentlicher Test der Mitarbeiter. Ihnen bescheinigt er „eine ganz tolle Arbeit“, die man aus der Klinik heraus mit einer Hygienefachschwester und durch Besprechung des Infektionsgeschehens im Pandemiestab unterstütze. Nachdem Anfang Oktober auch im Landkreis ein exponentielles Wachstum der Fallzahlen einsetzte, habe man in dem Expertengremium beschlossen, alle stationär aufzunehmenden Patienten einem PCR-Test zu unterziehen. „Im Rahmen dieser Strategie ist auch der infizierte Bewohner aus dem Brandiser Pflegeheim identifiziert worden“, sagt Schuffenhauer. Stationär werden mit Corona Infizierte ausschließlich in Grimma aufgenommen, um den personellen und sächlichen Behandlungsaufwand an einem Ort zu konzentrieren, erklärt Schuffenhauer. Zum Stand Dienstagabend werden 19 Patienten betreut.

Ausbruch war nur eine Frage der Zeit

Das Brandiser Altenheim ist nicht das erste mit einem Corona-Ausbruch. In der ersten Welle hatte es eine Borsdorfer Einrichtung getroffen, Ende Oktober ein Naunhofer und ein Grimmaer Altenheim. Einen Erfahrungsaustausch gebe es nicht, sagt Schuffenhauer. „Die Trägervielfalt im Landkreis ist zu breit. Aber wir sind im Kontakt mit dem Bundesverband privater Pflegeeinrichtungen und bekommen auch von dort Handlungsempfehlungen.“

Präventiv wurde ein Besuchskonzept erarbeitet – Angehörige müssen sich anmelden und bestätigen, dass sie symptomlos sind –, die Mitarbeiter wurden zum Mund-Nasen-Schutz verpflichtet, es wurde genügend Verbrauchsmaterial auf Lager gelegt. „Wir haben damit gerechnet, dass das Virus irgendwann auch in unserer Einrichtung auftritt“, sagt Schuffenhauer, „auch weil Grimma so ein Hotspot ist.“ Der Einfluss, das Virus draußen zu halten, sei trotz aller Vorsicht begrenzt, „denn Angehörige wie Mitarbeiter entscheiden für sich, ob sie sich zum Beispiel in Menschenansammlungen begeben“.

Schnelltests nicht ohne Hürden

Zur Prävention auch Schnelltests einzusetzen, sei nicht so einfach, wie oft kommuniziert, sagt Schuffenhauer. Auch dieser Test dürfe nur von Fachpersonal vorgenommen werden, die Patienten müssten aufgeklärt, Daten erhoben werden... „Und es kann nicht ein Mitarbeiter den ganzen Tag unter Vollschutz warten, bis vielleicht ein Besucher zum Test kommt“, verdeutlicht der Geschäftsführer einige der Hürden in der Praxis. Der Einsatz werde derzeit noch geprüft. Was indes die aktuelle Infektionslage anbelangt, hofft Schuffenhauer, „dass die Quarantäne am 16. November beendet werden kann“.

Kindereinrichtung in Nerchau muss schließen

In der städtischen Kita „Gans schön fit“ im Grimmaer Ortsteil Nerchau ist eine Erzieherin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der Fall wurde laut Stadtverwaltung vorigen Donnerstag bekannt. Weil daraufhin weitere Betreuerinnen in Quarantäne mussten, fehlt der Stadt Grimma jetzt Personal, so dass auf städtische Anordnung sowohl die Kita als auch der Nerchauer Schulhort seit Mittwoch geschlossen sind. Die Eltern der insgesamt 105 Kinder seien am Dienstagabend informiert worden, sagte Jana Kutscher, die Leiterin des städtischen Amtes für Schulen, Soziales und Kultur. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) geht davon aus, dass weitere Erzieherinnen positiv getestet werden. In Nerchau ist das Kita-Personal auch für den im einstigen Grundschulgebäude untergebrachten Hort verantwortlich.

Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux bestätigte den positiven Fall in der Kita. Die Gruppe der engen Kontakte sei daraufhin geschlossen worden. Mittlerweile sei für weitere Erzieher und insgesamt 30 Kinder Quarantäne angeordnet worden. Über die Schließung der Einrichtung entscheide der Träger, so Laux weiter. Ihren Worten zufolge hätte die Kreisbehörde im jetzigen Stadium eine Schließung noch nicht anordnen müssen.

Nur noch drei Kinder in der Notbetreuung

Lediglich eine Minigruppe von drei Kindern wird derzeit in der Kita „Gans schön fit“ notbetreut. Die zur Verfügung stehende Erzieherin war in der vorigen Woche nicht im Dienst, so Amtsleiterin Kutscher, die von drei Härtefällen spricht. Das Erzieher-Team werde jetzt getestet und befinde sich in der Warteschleife. Das Gesundheitsamt arbeite an der Nachverfolgung.

Positiv getestet wurde auch eine Mitarbeiterin der Kernverwaltung, informiert Rathauschef Berger. Vier weitere Mitarbeiter aus ihrem Umfeld befänden sich nun in Quarantäne und würden getestet. Der Oberbürgermeister bittet die Grimmaer eindringlich, derzeit nur mit dringenden Anliegen und nur mit Voranmeldung die Stadtverwaltung aufzusuchen. „Wir sind grundsätzlich für die Bürger da, versuchen aber infektionsmindernd zu arbeiten.“

Von Ines Alekowa/ Frank Prenzel