Corona-Jahr 2021: Colditz befürchtet Totalausfall an britischen Touristen

Colditz

Wenn die Briten unter Schnupfen leiden, klagt Colditz über Reizhusten. Was mag das erst für Konsequenzen haben, wenn auf der Insel – wie aktuell – die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder ansteigt?! Inzwischen schließt London nicht mehr aus, dass Maskentragen und Homeoffice länger Bestand haben könnten als befürchtet. Die dominierende Delta-Mutante sei um 40 Prozent ansteckender, heißt es.

Es sind Meldungen wie diese, die Cornelia Kasten zusammen zucken lassen. Die örtliche Tourismus-Chefin, die ihren Sitz auf Schloss Colditz hat, rechnet in diesem Jahr gar mit einem vollständigen Wegbleiben englischer Reisegruppen. Ein herber Verlust: Von den in guten Jahren gezählten 35000 Touristen kommen in der Regel 30 Prozent aus dem Vereinigten Königreich. Vor allem sei Corona nur die eine bittere Wahrheit.

Hochgradig verunsicherte Briten

Die andere sei der Brexit: „Der Bruch mit Brüssel sorgte schon vor Corona für ein Besucherminus von fünf Prozent“, bedauert Kasten. „Die Gäste von der Insel waren hochgradig verunsichert. Sie hielten das Geld zusammen und verschoben ihre Reise nach Colditz auf den St.-Nimmerleinstag.“ Ein Grund dafür, nun verstärkt um inländische Touristen zu werben: „Ferienwohnungen sind zwar gut gebucht. Die Individualreisenden können die britischen Gruppen aber nicht ersetzen.“

Immerhin: Am vergangenen Wochenende konnte Schloss Colditz erstmals seit sieben Monaten wieder öffnen. Vier Gäste aus der näheren Umgebung standen am Tor, als pünktlich 10 Uhr aufgesperrt wurde. „Wir waren so happy, dass wir den Besuchern spontan ein Eis spendierten“, sagt Kasten. Einschließlich Sonntag konnten 50 Gäste begrüßt werden. An beiden Tagen führte Mitarbeiterin Karin Thonig zwei Gruppen.

Kurzarbeit für die Beschäftigten

Die acht Kollegen der Gesellschaft, die sich um Buchungen, Veranstaltungen und Übernachtungen kümmern, befinden sich weiter in Kurzarbeit. Untätig waren sie jedoch nie: Sie investierten in ein neues Kassensystem und halten nun auch mehr Informationsbroschüren bereit. Sie bastelten an der Homepage, die ab 15. Juni auf Deutsch und Englisch freigeschaltet werden soll. Der Internet-Auftritt sei wesentlich ausgeklügelter als der Vorgänger.

Am 18. Juni soll es um 15 Uhr den ersten Stammtisch geben. Dazu eingeladen seien sämtliche „Touristiker“ der Region Colditz. Corona-konform werde man sich im Freien treffen. Im hinteren Schlosshof sollen die Gleichgesinnten auf den gleichen Wissensstand gebracht werden. Man habe November- und Dezemberhilfen erhalten, werde von der Stadt unterstützt, auch die Förderung durch den Kulturraum laufe weiter.

Überbrückungsgelder für laufende Kosten

Und doch sei derzeit unklar, ob man wie schon 2020 auch im verbleibenden Jahr wenigstens 30 Prozent des gewohnten Umsatzes machen könne. „Noch konnten wir wegen der Schließung so gut wie keine Einnahmen generieren“, sagt Kasten. Mit den staatlichen Überbrückungsgeldern habe man nur die laufenden Kosten decken können. Ein Hoffnungsschimmer: Im Juni werde man zumindest an den Wochenenden öffnen.

Im Juli wolle das Schloss wieder durchstarten. Dann soll es auf Anmeldung auch in der Woche erste Führungen geben. Ab August sind – Stand jetzt – Veranstaltungen möglich. Für 2022 verzeichne der Plan etliche Events. Fluchtmuseum, Baugeschichte, Aquarelle von Major William Anderson im Fürstenhaus – Schloss Colditz freut sich über jeden Besucher. Cornelia Kasten und Christianne Uhlemann bieten zusätzlich Spaziergänge durch die Stadt an.

Touristen sollen künftig länger bleiben

In England ist Colditz selbst bei Kindern bekannt. Im Krieg waren im Schloss alliierte Offiziere interniert. Ihre Fluchten aus dem als ausbruchsicher geltenden Gemäuer waren spektakulär und wurden verfilmt. In besten Zeiten kamen täglich zwei Busse aus dem Königreich in die Muldestadt. Cornelia Kasten: „Oft machten die Briten auf dem Weg von Leipzig nach Dresden bei uns nur Station. Wir arbeiten daran, sie künftig wenigstens den ganzen Tag hier zu halten.“

Von Haig Latchinian