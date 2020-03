Corona-Krise: Wurzen ruft Fridays for Seniors ins Leben

Wurzen/Bennewitz/Lossatal/Thallwitz

Das öffentliche Leben wird zur Zeit stark eingeschränkt. Das Coronavirus sorgt für Einschnitte im Alltag, sodass der tägliche Weg mit dem Hund oder simple Besorgungen zu einem großen Problem für Personen aus den Risikogruppen wird. Es ist aber auch eine Zeit, in der Solidarität wächst. Matti Lehmann (18) aus Wurzen hat zusammen mit anderen jungen Leuten kurzerhand die Nachbarschaftshilfe Wurzener Land ins Leben gerufen. „Wir sind junge, engagierte Menschen, welche nicht zu den Risikogruppen gehören und bereit sind, gefährdeten Menschen zu helfen“, sagt er.

Der Abiturient am Lichtwergymnasium Wurzen ist ebenso wie die anderen der aktuell 23-köpfigen Gruppe aus Schülern und Studenten aufgrund der Schulschließungen in die Zwangsferien geschickt worden und möchte diese sinnvoll nutzen. „Wir helfen grundsätzlich jeder Person, die meint, Hilfe zu benötigen. Der Fokus liegt jedoch auf Menschen über 65, Personen mit Atemwegserkrankungen oder schwachem Immunsystem“, sagt Lehmann und betont: „Wir sind hierbei unpolitisch, antirassistisch und solidarisch.“ Die jungen Leute wollen beim Einkaufen und Besorgen von Medikamente helfen, mit dem Hund Gassi gehen, bieten darüber hinaus nette Gespräche an „sowie Weiteres, wofür wir gebraucht werden“.

Schwerpunkt der Hilfe liegt noch auf Wurzen

Hilfesuchende können die Nachbarschaftshilfe sowohl Mobil (0156/78311398) als auch per E-Mail (wurzen@fridaysforfuture.de) erreichen. „Danach werden Helfer zu Ihnen geschickt, welche Ihnen gerne und hilfsbereit gegenüber stehen“, sagt Matti Lehmann. Momentan liegt der Schwerpunkt der Hilfeleistungen auf Wurzen, soll aber, nach Möglichkeit auch auf die anderen Gemeinden des Wurzener Landes – Bennewitz, Thallwitz und Lossatal – ausgeweitet werden. „Deshalb fragen wir die, die helfen wollen, auch, ob sie einen Führerschein haben“, so der Abiturient.

Als Matti Lehmann das Vorhaben anging, konnte er bereits auf ein kleines Netzwerk aus zehn Mitstreitern aufbauen. Es ist die Wurzener Gruppe von Fridays for future. „Wenn wir auf Grund der Klimakrise um unsere Zukunft Angst haben, ignoriert uns ein Großteil der älteren Generation“, bedauert Matti Lehmann. „Diesen Fehler wollen wir innerhalb der Corona-Krise nicht erwidern“, sagt er und fügt hinzu: „In Zeiten wie diesen ist es wichtig zusammenzuhalten. Gemeinsam schaffen wir das.“

Zusammenarbeit mit dem Kanthaus in Wurzen

Die Nachbarschaftshilfe arbeitet bei dem Hilfsprojekt eng mit dem Kanthaus in Wurzen zusammen, das sich den Austausch und die echte Begegnung zwischen den Menschen auf die Fahnen geschrieben hat und eine Kultur des Teilens, des Reparierens, des Wiederverwendens und Wertschätzens etablieren möchte. „Wir werden in Wurzen in den nächsten Tagen überall Aushänge anbringen, um über unsere Hilfe zu informieren“, sagt Clara Thompson, selbst bei Fridays for Future aktiv. Auch das Kanthaus könne sich derzeit bereits mit drei, vier Helfern einbringen, berichtet sie.

Weitere Mitstreiter sind herzlich willkommen. Wenn junge Menschen Lust haben, sich zu beteiligen, können sie sich unter https://forms.gle/bmqQwruR1sYmPsc16 bei der über Whatsapp organisierten Gruppe anmelden. Für Rückfragen stehen Matti (0174/3736426) und Emma (0151/42860040) zur Verfügung.

Von Ines Alekowa