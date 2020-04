Altenbacher Tierwirt muss Pferde auf Trab halten

Bennewitz/Altenbach

„Es gibt doch nichts Schöneres als eine Herde Fohlen“, sagt Joachim Kunze und lässt die erst wenige Tage alten Springinsfelde ins Freigehege. Sieben sind schon da, vier Stuten werden noch fohlen. Aber die Sorgenfalten auf der Stirn des Altenbacher Reiterhofchefs können auch sie nicht vertreiben. „Bei den zwei Flutkatastrophen haben wir gewusst, das ist nach acht Tagen vorbei, und wenn der Dreck weggeräumt ist, geht es weiter. Aber bei der Corona-Krise ist, auch wenn ich die Einschränkungen für vernünftig halte, ein Ende nicht absehbar.“

Und die tritt gegen so ziemlich alle Standbeine, die sich der 65-Jährige, dessen Reiterhof 2021 sein 30-jähriges Bestehen feiert, aufgebaut hat – von der Zucht schwerer Warmblüter über Reitausbildung bis zu touristischen Angeboten wie Kutsch- und Kremserfahrten mit Picknick, Urlaub auf dem Reiterhof und Reiterferien für Kinder von sechs bis 16 Jahren. Hinzu kommt die Sorge um das Futter nach schon zwei trockenen Jahren. „Unsere Reserven an Heu sind fast aufgebraucht, wir müssen bereits zukaufen“, sagt Kunze und hofft inständig auf Regen, damit das Gras auf den Weiden wächst.

Turniere fallen aus und Punkte fehlen

Zusätzliche Ausgaben treffen auf wegbrechende Einnahmen. Das traditionelle Kutschenfahrturnier Ende März hat der im Reiterhof beheimatete Reit- und Fahrverein ebenso absagen müssen wie das Spring- und Dressurreiten im April. Die Einnahmen fehlen in der Vereinskasse, um beim nächsten Turnier unter anderem die Wertungsrichter zu bezahlen. Der Reiterhof Altenbach ist neben Hohburg der letzte in der Region, der noch Turniere ausrichtet. Körlitz und Nitzschka haben schon lange das Handtuch geworfen. „Und was einmal weg ist, ist ganz schwer wieder zu aktivieren“, weiß Kunze, der zugleich Vereinsvorsitzender ist. Er hofft nun, die Turniere im September in der Halle nachholen zu können.

Immer der Mutter nach... Quelle: Ines Alekowa

Denn es geht auch um wichtige Ranglistenpunkte. Kunzes Sohn Erik (33) und einige engagierte Reiter des Vereins starten regelmäßig erfolgreich auf Turnieren in Dressur- und Springprüfungen bis zur S-Klasse. Die gesammelten Punkte erhöhen beim Verkauf eines Pferdes dessen Wert. „Der Kunde will ja wissen, was das Pferd kann“, erklärt Kunze. Seine Sportpferde – ein Drittel sind Reit-, zwei Drittel Fahrpferde – sind überregional gefragt. Besonders stolz ist Kunze auf einen Erfolg im vergangenen Jahr: Ein Gespann aus Altenbacher Zucht schaffte es bis zur Zweispänner-Weltmeisterschaft im brandenburgischen Drebkau und erreichte dort von 80 Teilnehmern aller Rassen mit einem Schweizer Fahrer den zehnten Platz.

Hoffnung auf Reiterferien

Allerdings fragt sich Kunze, ob sich Leute noch ein Pferd halten werden, wenn Einkommen durch die Krise weggebrochen sind. Oder ihre Kinder zum Reiten schicken. Was derzeit ebenfalls nicht möglich ist. Noch nicht abgesagt hat Kunze die Reiterferien. „Die erste Belegung war schon ausgebucht“, sagt er und fügt hinzu: „Sobald wir wieder dürfen, finden sie statt. Dass es dafür Auflagen geben wird, ist klar. Aber notfalls stellen wir zusätzlich Wohnwagen auf, um die Belegung in den Zimmern zu verkleinern.“

Doch bis dahin können die Pferde nicht einfach im Stall die Beine stillhalten. „Wir unternehmen alles, um sie in Bewegung zu halten, denn das Rauslassen auf die Koppel allein reicht nicht“, sagt Kunze. Laufband und Karussell sind nun ständig belegt. Und vor die Kutsche spannt er ein Pferd mehr. Dabei gehe es nicht nur darum, die Kondition der Pferde aufrecht zu erhalten. Mangelnde Bewegung berge auch ein Gesundheitsrisiko, erklärt der Reiterhofchef: „Pferde neigen dann zu Koliken.“

Endlich raus aus dem Stall: Die Fohlen genießen ihre Freiheit. Quelle: Ines Alekowa

Die Kosten summieren sich – auch wenn Kundschaft ausbleibt

Er und seine Leute müssen nun doppelt und dreifach ran. Auf seinen schon vor vier Wochen bei der Sächsischen Aufbaubank eingereichten Antrag auf Unterstützung hat er bis jetzt keine Antwort erhalten. „Die Kosten aber bleiben – ob wir Kundschaft haben oder nicht.“ Die Pferde müssen gefüttert werden, der Hufschmied muss alle acht Wochen kommen. Aber wir haben außer von den paar Pferden, die bei uns in Pension sind, keine Einnahmen.“ Deren Besitzer sind momentan auch die Einzigen, die auf den Hof kommen und reiten dürfen. „Die stimmen sich untereinander in der Whatsapp-Gruppe ab, so dass nicht mehr als fünf gleichzeitig da sind“, weiß Kunze.

Kunze bewahrt sich Optimismus

Zwecks Kostendämpfung an der Zucht zu sparen und Stuten in diesem Jahr nicht decken zu lassen, ist für ihn nur theoretisch eine Option. „Denn dann habe ich in fünf Jahren keine Pferde, die ich auf den Markt bringen kann.“ So lange muss Kunze im Voraus denken und dabei die elfmonatige Tragezeit und die Ausbildung der Fohlen einkalkulieren. „Die wenigsten kaufen Fohlen, denn mit ihnen kauft man nur die Hoffnung auf ein erfolgreiches Pferd“, weiß der Züchter. Kaufinteressenten, die nicht auf den Hof dürfen, schickt er neuerdings Videos, die das begehrte Pferd im Training zeigen.

„Mit guten Ideen sind wir noch immer aus jedem Schlamassel herausgekommen“, will sich der 65-Jährige seinen Optimismus nicht nehmen lassen. Er hofft, dass nun, da die Schulen langsam wieder hochfahren, auch wieder Reitunterricht möglich wird. „Da wir zwei Hallen und zwei Plätze haben und auch Ausritte in den Wald unternehmen, wäre das bei uns in kleinen Gruppen machbar.“ Ebenso seien Kremserausflüge für kleine Gruppen organisierbar, Kutschfahrten würden sich für Familien anbieten. „Eine kurzfristige Anmeldung wäre, sobald es erlaubt ist, jederzeit möglich“, betont Kunze.

Kontakt: www.reiterhof-altenbach.de; Mobil: 0160/94 111 959

Von Ines Alekowa