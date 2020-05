Förderverein Rittergut Großzschepa sagt Jazz in der Ruine und das Parkfest ab

Lossatal/Großzschepa

Schweren Herzens hat der Förderverein Rittergut Großzschepa aufgrund der Corona-Pandemie seine zwei über die Lossataler Gemeindegrenzen hinaus bekannten Veranstaltungen abgesagt – Jazz in der Ruine im Juni sowie das Parkfest 2020 im September. Wie Vereinschef Jürgen Schmidt mitteilte, seien die Vorbereitungen für das Freiluftkonzert zwischen den historischen Mauern des ehemaligen Herrenhauses in vollem Gange gewesen.

Vereinsvorstand: Ungewissheit zwinge zu Konsequenzen

„Wir haben uns schon auf den Auftritt der Big Band der Musikschule Muldental gefreut und auf das Öko-Buffet unserer Vereinsfrauen. Aber es ist leider anders gekommen.“ Denn bis August sind öffentliche Großveranstaltungen untersagt. Natürlich, so Schmidt, hoffen die Mitglieder, dass bis dahin die Beschränkungen aufgehoben werden und das kulturelle wie sportliche Leben wieder stattfinden kann. Allerdings zwinge die Ungewissheit zu Konsequenzen.

Anzeige

Ein Wettkampf, der die Zuschauer des Parkfestes in Großzschepa begeistert: das Entenrennen auf der Lossa. Quelle: Jörg Ryborsch

Weitere LVZ+ Artikel

„Wir wollen es nicht verantworten, Künstler, Sportler, Musikanten und den Caterer heute vertraglich fest zu binden und selbst einen hohen Aufwand zu betreiben, um dann doch noch kurzfristig absagen zu müssen“, begründet der 69-Jährige das jetzt vom Vorstand gefällte Urteil. Bei alledem gibt sich Schmidt optimistisch und kündigte zugleich an: „Obwohl die Corona-Krise derzeit viele Unwägbarkeiten birgt, lassen wir uns nicht davon verschrecken. Im kommenden Jahr feiern wir umso toller.“ Schließlich seien Jazz in der Ruine sowie das Parkfest nicht nur feste Größen im Lossatal, sondern ebenso in der Region Wurzener Land.

Parkanlage des Gutshauses lädt zum Spaziergang ein

Besonders stolz ist der im September 2012 gegründete Förderverein auf die Parkanlage, um deren Erhalt sich die Gemeinschaft nach dem Abriss des Gutssitzes der Familie von Hartitzsch zum Jahreswechsel 2013/2014 intensiv kümmert. Unter anderem konnten im Februar 2019 dank Fördergelder des Landesamtes für Umwelt die Arbeiten zur Sanierung des Parkteiches beendet werden.

Mittlerweile, betonte Schmidt, lädt die grüne Oase mit dem alten Baumbestand zum Spaziergang ein. Und rund um den Teich lasse sich der jahreszeitliche Wandel der Natur erleben. „So bleibt vorerst die Erinnerung an das letzte Parkfest mit dem Gutsherrenpaar Anja und Falk, den vielen begeisternden Spielen, der herrlichen Musik und dem guten Essen.“

Der Förderverein pflegt aber auch das gesellschaftliche Leben im Lossataler Ortsteil. „Für das Jahresende ist unsere Aktion ,Advent in den Höfen’ angedacht. Bei Glühwein an der frischen Luft wird uns bestimmt kein Virus die Zeit vor Weihnachten vermiesen“, gibt sich Schmidt zum Schluss recht zuversichtlich.

Von Kai-Uwe Brandt