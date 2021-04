Corona: Oster-Öffnung von Testzentren in Borna und Grimma

Borna/Grimma/Groitzsch

Trotz des Osterfestes hält das Gesundheitsamt im Landkreis Leipzig seine Offerte für Corona-Tests aufrecht. Die vom Kreis organisierten Zentren in Borna, Brauhausstraße 8, und Grimma, Leipziger Straße 28, sind auch an den Osterfeiertagen (inklusive Montag) geöffnet. Interessenten können sich dort jeweils von 9 bis 13 Uhr auf das Virus kontrollieren lassen, teilt die Behörde mit. Ab 6. April ist an beiden Stellen nur montags bis freitags von 13 bis 15 Uhr geöffnet.

Aktuell sind, außerhalb von Ostern, an 46 Standorten und bei vielen Arztpraxen kostenlose Bürgertests möglich. Das Gesundheitsamt sucht aber noch weitere Anbieter, die eine ordnungsgemäße Durchführung der PoC-Tests garantieren können.

Zusätzlicher Tag in Groitzsch

Die Groitzscher Stadtverwaltung teilt mit, dass das Corona-Testzentrum im Vereinshaus „Stadtmühle“, An der Schnauder, an den Osterfeiertagen geschlossen ist. Die nächste reguläre Öffnung ist am Dienstag. Zusätzlich zu den bisher vier Tagen wird der Mittwoch als erweitertes Angebot eingeführt, ebenfalls ohne Anmeldung. Dann wird von 8 bis 12 Uhr getestet, wie montags und freitags. Zudem ist dienstags von 8 bis 10 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 10 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet.

