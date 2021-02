Corona-Pandemie verschärft die Sorgen und Nöte in den Familien

Wurzen/Grimma

Mit Beginn der Corona-Pandemie sind die Sozialpädagoginnen der Arbeiterwohlfahrt Mulde-Collm (AWO) vor allem online sowie am Telefon für die Sorgen und Nöte der Familien im Landkreis Leipzig da. Mehr und mehr nutzen dabei die kostenlosen Angebote und öffnen unter anderem im virtuellen Elterncafé ihr Herz. Dabei wird eines deutlich: Je länger die Isolation dauert, desto spürbarer werden die Einschnitte. So geraten Familien einerseits finanziell an ihre Grenzen und fürchten andererseits um die psychische Gesundheit ihrer Kinder.

Mitarbeiterinnen tüfteln jede Woche an einem neuen Plan

Kontaktbeschränkung, Kita-Schließung, Homeschooling und Homeoffice – all das zerrt an den Nerven der Kinder und der Eltern. Obwohl der AWO-Familientreff am Markt in Wurzen derzeit seine Türen geschlossen halten muss, läuft die Arbeit dahinter dennoch auf Hochtouren. Das Team der Muldentaler AWO-Familienbildung ist mittlerweile genauso gut ausgelastet wie vor dem Lockdown. Insbesondere deshalb, weil sich die Situation in den Familien über die Zeit hinweg zum Teil verschärft.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daher wurden sämtliche Angebote in Online-Formate umgewandelt – von Krabbelgruppe, über Gesprächsrunden, Babymassagen, Musikstunden, spannende Experimente bis hin zu den Elternseminaren. Jede Woche tüfteln die beiden Pädagoginnen Ilka Schober und Cornelia Zillies an einem neuen Plan, der sich an die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Eltern anpasst.

Das Einrichten des Online-Standbeines verlangt dem Team Geduld und Kraft ab. „Umso größer ist die Freude, dass die Zahl der Teilnehmer wächst und die Rückmeldungen überwältigend sind“, berichtet Zillies.

Familien berichten zunehmend über finanzielle Probleme

Oftmals helfe es, sich in Gesprächsrunden mit anderen Eltern und den Pädagoginnen auszutauschen. Jedoch, betont Sozialarbeiterin Sarah Wenge, reiche der telefonische beziehungsweise Online-Kontakt in dringenden Fällen nicht aus. Dann, so Wenge, könne auch eine persönliche Beratung vereinbart werden. Das Treffen findet unter den gegebenen Hygieneregeln entweder zu Hause oder im Wurzener Familientreff statt.

„Neben den psychischen Belastungen durch den Lockdown berichten mittlerweile einige Familien leider über zunehmend finanzielle Probleme“, verdeutlicht sie. Wo auch immer es geht, unterstützt Wenge – zum Beispiel bei Anträgen und behördlichen Angelegenheiten.

Die Wochenpläne des Online-Angebotes sind im sozialen Netzwerk Facebook unter „AWO Familienbildung Muldental“ oder auf der Internetseite www.awo-mulde-collm.de einsehbar. Individuelle Anfragen nimmt Sarah Wenge unter 0176 30 10 56 40 bzw. apa@awo-mulde-collm.de entgegen.

Lesen Sie dazu auch:

Willkommen Baby: Beratung für junge Eltern im Muldental

Von Kai-Uwe Brandt