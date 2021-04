Grimma/Trebsen

Plötzlich ist alles ganz schnell gegangen. Erst bemühte sich Ekkehard Schmidt aus Trebsen wochenlang und das gleich mehrmals täglich, jedoch vergeblich um einen Corona-Schutzimpftermin, und war dabei nur auf seinen Festnetzanschluss angewiesen, weil der 79-Jährige nicht über moderne Medien wie Internet verfügt. Nun hatte es nur eine Stunde im Grimmaer Impfzentrum gedauert, und der Rentner bekam seine erste Spritze gesetzt.

Hilfe nach Medienbericht

Auslöser war ein Beitrag in dieser Zeitung über die Odyssee seiner Bemühungen. Dabei wird der ehemalige Lehrer von diversen Erkrankungen geplagt, unter anderem von einer Herzinsuffizienz, und gehört zur Risikogruppe. Doch mit „nur“ 79 Lenzen ist er einfach noch zu jung und fiel bisher durch alle Maschen eines rettenden Covid19-Schutznetzes. Aber: Was von der deutschen Bürokratie geblockt wurde, konnte vom regionalen Pragmatismus wettgemacht werden. „Ich habe von Herrn Schmidts Situation aus der Presse erfahren und über Dritte den Kontakt zu ihm hergestellt. Ziel war es, ihn mit Unterstützung des hiesigen Impfzentrums als Nachrücker auf die Liste setzen zu lassen. Sollte am Ende eines der nächsten Tage Impfdosen übrig bleiben, müsste man doch dem Mann kurzfristig helfen können“, rechtfertigte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) seine spontane Hilfe auch für einen Bürger aus Trebsen. In diesem Kontext muss man wissen, dass beide Kommunen, Grimma und Trebsen, in der Impfstrategie eng zusammenarbeiten.

Letzte Hoffnung für Impfling-Nachrücker

Tatsächlich sollte es klappen, dass es Schmidt auf die Nachrückerliste geschafft hatte. Und bereits am Ostersamstag bekam er einen Anruf aus dem Impfzentrum Grimma, wurde dort nur eine Stunde später begrüßt und ins zwangsläufige Prozedere eingewiesen. Dabei war er jedoch beim Ausfüllen der Formulare auf die Hilfe der dortigen Mitarbeiter angewiesen. „Aber das hat alles sehr gut und reibungslos geklappt“, ließ Schmidt sichtlich dankbar wissen.

Erster Eindruck: „Höflich und zuvorkommend“

Überhaupt lobte er das „höfliche und zuvorkommende Agieren“ der Mitarbeiter im Impfzentrum. „Und das sage ich nicht nur, weil ich von jetzt auf gleich als Nachrücker von einer Restmenge profitieren konnte, nein das ist mein erster Eindruck“, fügte er an und geht davon aus, die gleichen guten Erfahrungen schon in drei Wochen erneut machen zu können, wenn er dann seine zweite Spritze gegen Corona bekommt.

Von MTL-News