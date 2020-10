Corona-Test negativ: Entwarnung für Wurzener Grundschule

Wurzen

Entwarnung für den Corona-Verdacht in einer Wurzener Grundschule. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig am Montag mitteilte, fiel der Corona-Test von Schülern der Diesterweg-Grundschule in Wurzen negativ aus.

Corona-Infektion im Schloss-Restaurant zieht Kreise

Anlass für den Test gab eine Mitarbeiterin im Restaurant von Schloss Wurzen. Sie hatte sich vor mehr als einer Woche krank gemeldet. Daraufhin schloss Restaurantbetreiber Ronny Wedekind die Einrichtung und veranlasste einen Test der gesamten Belegschaft. Nach dem positiven Ergebnis für die betroffene Mitarbeiter gab es Entwarnung für den Rest der Belegschaft.

Anzeige

Zahl der Quarantäne-Fälle in Wurzen sprunghaft gestiegen

Allerdings wurde festgestellt, dass sich ein Kind aus dem Umfeld des Gastronomiebetriebes ebenfalls infiziert hatte. Das Gesundheitsamt veranlasste, die Schulklasse auf den SARS-CoV-2-Virus untersuchen zu lassen. Die Kinder und ihre Eltern mussten in Quarantäne. Die Zahl der der Quarantänefalle stieg binnen eines Tages von zwei auf 62.

Von Kai-Uwe Brand