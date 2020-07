Corona-Testpraxen in Borna und Wurzen bleiben geöffnet – andere schließen

Landkreis Leipzig

Zu Beginn der Corona-Pandemie hat die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) binnen weniger Tage zahlreiche Testpraxen aus dem Boden gestampft. Jetzt gab die KVS bekannt, dass die meisten dieser Anlaufstellen wieder geschlossen werden. Zu einer Zeit, als Corona-Tests als absolutes Nadelöhr galten, eröffneten auch zwei Abstrichpraxen im Landkreis Leipzig. Zuerst eine Anlaufstelle in Wurzen, wenige Tage später eine in Borna. „Beide Praxen stehen derzeit noch als Corona-Anlaufpraxen für Testungen bereit“, informierte Katharina Bachmann-Bux, Sprecherin der KVS, auf Anfrage der LVZ. Im Zeitraum von Mitte März bis Mitte Juni seien in Wurzen über 200 Testungen und in Borna über 100 vorgenommen worden.

Niedrige Infektionszahlen rechtfertigen Schließungen

Praxen wurden unter anderem in Rochlitz, Zwickau, Plauen, Bautzen und Kamenz geschlossen. Als Grund für die Schließungspläne andernorts im Freistaat nennt die KVS die anhaltend niedrigen Infektionszahlen. Es würden deutlich weniger Abstriche genommen, so dass einige der Anlaufpraxen in den vergangenen Wochen kaum frequentiert waren. „In manchen Abstrichambulanzen lag die Anzahl der entnommenen Abstriche pro Tag im niedrigen einstelligen Bereich.“ Aus diesem Grund würden 13 temporäre Praxen geschlossen.

Anzeige

Es sei gelungen, betont Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der KV Sachsen, innerhalb kürzester Zeit mit den Abstrichambulanzen Anlaufstellen zu schaffen, die einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie darstellen. „Unser großer Dank gilt in diesem Zusammenhang den Ärzten, dem medizinischen Personal sowie allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz, mit dem sie die ambulante medizinische Versorgung und damit das Gesundheitssystem aufrechterhalten haben.“

Weitere LVZ+ Artikel

Untersuchung nach wie vor nicht ohne Termin

Für Patienten, die weiterhin die zwei Praxen im Landkreis Leipzig aufsuchen wollen, gilt nach wie vor: Betroffene mit diesbezüglichen Krankheitssymptomen sollten nicht ohne Termin und ohne vorherige telefonische Anfrage in den Ambulanzen erscheinen. Bei Verdacht auf Corona könnten sich Infizierte aber auch in den Krankenhäusern oder Gesundheitsämtern testen lassen, erklärt die KVS.

Sollten die Zahlen wieder nach oben gehen, würden auch bereits geschlossene Abstrichambulanzen innerhalb kürzester Zeit wieder installiert werden können, hieß es abschließend.

Von Simone Prenzel