Corona-Testzentrum öffnet in Brandis

Brandis/Naunhof

Wenn diesen Donnerstag das Corona-Testzentrum in der Musikarche Brandis öffnet, rechnet Michael Schramm mit einem eher verhaltenen Start. Der Präsident der Saxonia-Aktivsportler spricht aus der Erfahrung, denn sein Verein betreibt auch das Naunhofer Testzentrum, in dem es momentan etwas ruhiger zugeht. Als Grund nennt er die Bundes-Notbremse.

Bevor sie in Kraft getreten ist, herrschte ein Ansturm, der mit der einen Teststrecke im ehemaligen Naunhofer Hotel „Carolinenhof“ nicht abzudecken war. „Wir mussten eine zweite einrichten“, erklärt Schramm. Genutzt wurde das Angebot auch von Menschen aus Brandis, weshalb irgendwann Entscheidungsträger darauf aufmerksam wurden. „Vor drei Wochen sprach uns die Stadt an, ob sich auch dort so ein Zentrum einrichten ließe“, erklärt Schramm.

Personal in Musikarche geschult

Kommune und Verein Aktivsport Saxonia fanden in der Musikarche Brandis einen dritten Partner, der sein Gebäude zur Verfügung stellte. „In den vergangenen 14 Tagen wurde das dortige Personal für die Organisierung und Terminierung der Tests geschult. Für die Ausführung der Tests leitete unser Vereinsarzt Marin Mikow Leute an“, berichtet Schramm. Seit diesem Dienstag können Termine telefonisch vereinbart werden.

Anfangs Boom in Naunhof

Beantragt ist beim Gesundheitsamt des Landkreises, offiziell als „beauftragter Dritter“ in Brandis anerkannt zu werden. „Für unser Zentrum in Naunhof liegt diese Genehmigung bereits vor“, sagt Schramm. Zunächst hatte der Verein in seinen Räumen an der Mühlgasse getestet, sie waren aber zu klein geworden, als die Bundesregierung ab dem 3. März die kostenlosen Bürgertests eingeführt hatte. Im Gespräch mit dem Landratsamt und Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) stellte sich der Carolinenhof als ein geeignetes Gebäude heraus, das die entsprechende Größe mitbringt und auf längere Sicht genutzt werden kann. Am 22. März ging das Zentrum an den Start.

Nachfrage wegen Bundes-Notbremse gesunken

Nach dem anfänglichen Boom nahm die Nachfrage mit Inkrafttreten der Bundes-Notbremse deutlich ab. „Geschäfte wurden wieder geschlossen, die Kosmetikstudios sind zu. Es wurden weniger Tests benötigt“, erklärt Michael Schramm, der eine Prognose wagt: „Wenn die Inzidenz runtergeht und Läden erneut öffnen, werden wieder mehr Leute zu uns kommen. Andererseits wird es wohl für doppelt Geimpfte nach einer Wartezeit von 15 Tagen nach der zweiten Spritze und für Genesene nicht mehr nötig sein, sich testen zu lassen.“

Selbsttests oftmals falsch

Auch wenn momentan etwas Flaute herrscht, heißt das nicht, es gäbe nichts zu tun. „Manche kommen mit einem positiven Selbsttest zu uns“, schildert Schramm. „Bei fast allen bestätigt sich dieser Befund nicht. Sie haben vorm Test in der Regel Kaffee, Cola oder Energy Drinks getrunken. In den meisten Beipackzetteln steht zwar, dass mindestens eine Stunde vorm Test nichts zu sich genommen werden soll, doch das wird eben nicht gelesen.“

Kostenlose und kostenpflichtige Angebote

Schnelltests sind im Carolinenhof und nun auch in der Musikarche kostenlos. Ebenfalls die PCR-Tests, falls erstere positiv ausfallen. Der Verein rechnet seine Ausgaben in beiden Fällen über die Kassenärztliche Vereinigung ab. Privat bezahlt werden müssen hingegen PCR-Tests, die für Reisen notwendig sind, sowie Antikörpertests.

Testzentrum Musikarche Brandis: Terminvereinbarung erforderlich unter Telefon 034292/47 93 19 montags bis freitags, 9 bis 11 und 15 bis 17 Uhr; Tests zur gleichen Zeit

Testzentrum Carolinenhof Naunhof: Terminvereinbarung erforderlich unter Telefon 034293/55 40 01 montags bis freitags, 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr; Tests montags bis freitags ganztägig und an Wochenenden verkürzt

Von Frank Pfeifer