Corona-Verdachtsfall: Schloss Wurzen schließt Restaurant

Wurzen

Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls hat das Restaurant des Schlosses Wurzen vorerst bis zum 6. Oktober geschlossen. Diese Mitteilung an der Eingangstür überraschte am Wochenende so manchen Spaziergänger, der den Tag der Deutschen Einheit zu einem Besuch der ehemaligen Bischofsresidenz nutzen wollte.

Wie Geschäftsführer Ronny Wedekind auf Anfrage mitteilte, habe sich am Sonnabend eine Mitarbeiterin mit Erkältungssymptomen krankgemeldet. „Deshalb entschlossen wir uns zum Wohle und zum Schutz unserer Gäste, das Restaurant sofort zu schließen“, sagte der 43-Jährige. Lediglich das Hotel sei derzeit noch offen.

Anzeige

Alle Mitarbeiter der Betriebsgesellschaft werden jetzt getestet

Wedekind zufolge blieb die Entscheidung nicht ohne Folgen für die bereits durch Corona gebeutelte Schloss Wurzen Betriebsgesellschaft mbH. Immerhin musste der Geschäftsführer und Schlossbesitzer drei aktuell gebuchte Veranstaltungen mit circa 150 Teilnehmern absagen.

Und wie geht es nun weiter? „Ich und alle 15 Angestellte, also vom Koch bis zur Kellnerin, haben einen gemeinsamen Termin beim Arzt und lassen uns jetzt auf Corona testen.“ Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, würden jene Kollegen, die mit der Person im direkten Kontakt standen, in Quarantäne kommen. „Das wäre der schlimmste Fall“, betonte Wedekind.

Ein Hinweisschild vor dem Schlosseingang informiert Besucher über den derzeitigen Grund der Schließung. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Corona verursachte Umsatzeinbußen von 300 000 Euro

Bei alledem hofft er auf einen guten Ausgang und keine weiteren finanziellen Verluste. Denn allein die Corona-bedingte Schließung von Restaurant und Hotel im ersten Halbjahr ließ den Umsatz einbrechen. Die Verluste beziffert der Gastronom auf ungefähr 300 000 Euro. Lediglich zwei Kredite halfen über die Zeit, nachdem sämtliche Ersparnisse aufgebraucht waren. Etwa 3500 Euro pro Monat benötigt die Betriebsgesellschaft allein schon für Strom und Heizung, um die 3300 Quadrameter des historischen Gemäuers zu bewirtschaften. „Dazu kommen Versicherungen und Leasingverträge für technische Geräte, die ja ebenfalls bedient werden müssen.“

Das von 1491 bis 1497 durch Bischof Johann VI. von Salhausen errichtete Wohnschloss mit den zwei mächtigen Türmen, der fast vollständig erhaltenen spätmittelalterlichen Raumaufteilung und den spätgotischen Zellengewölben erwarb die Familie Wedekind im Jahr 2002. Mittlerweile ist Ronny Wedekind der alleinige Eigentümer des Anwesens. Nach Umbau- und Restaurierungsarbeiten eröffnete 2003 das Restaurant und 2005 das Schlosshotel mit 38 Betten.

Lesen Sie auch:

Von Kai-Uwe Brandt