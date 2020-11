Corona-Virus: Weiterer Todesfall im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorbenen Menschen hat sich im Landkreis Leipzig auf sieben erhöht. Auch am Wochenende ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen deutlich gestiegen. Am Sonnabend meldete das Landratsamt innerhalb der letzten 24 Stunden 54 neue Fälle und am Sonntag 78 Fälle, so dass insgesamt 132 Neuinfektionen hinzu kamen. Seit Anfang März wurde damit im Landkreis Leipzig bei 1340 Menschen das neuartige Corona-Virus festgestellt.

Fast 1000 Menschen im Landkreis in Quarantäne

Unter den Personen, die sich im Landkreis aktuell in häuslicher oder stationärer Quarantäne befinden, sind 242 Personen mit dem Virus Covid 19 infiziert. Insgesamt befinden sich laut Landratsamt derzeit 977 Personen in Quarantäne. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, also der Inzidenzwert, beträgt nun bereits 131,4. Die Stadt Grimma ist nach wie vor die Kommune mit den meisten Fällen, hier wurde seit März bei 252 Menschen das Virus nachgewiesen.

Von Frank Prenzel