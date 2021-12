Corona-Weihnachten: Japanische Kantorin bringt das Lächeln nach Wurzen

Wurzen

Wer aus dem Land der aufgehenden Sonne kommt, muss einfach übers ganze Gesicht strahlen. So wie Kaoru Oyamada (38), Kantorin in Wurzen im dritten Jahr. Dabei hat die Japanerin derzeit nicht unbedingt gut Lachen. „Nach meiner Booster-Spritze brummt mir der Kopf. Dazu die laute Orgel. Perfekt.“ Sie jammert nicht, sie lächelt, um im unbeobachteten Moment die Zähne zusammenzubeißen.

Mal ehrlich. Warum wurde uns das Christuskind nicht im August geboren?! Dann wäre es in der Kirche angenehm temperiert. Wir hätten Laborbedingungen für Orgelspieler. Der liebe Gott wollte es anders. Und so stellt er Kantorinnen und Kantoren vor eine besondere Herausforderung: Im Takt bibbern und dennoch warmherzig musizieren. Gefühlvoll in die Tasten greifen, trotz steif gefrorener Finger.

Auch im Winter täglich an der Orgel

Von den Eisbeinen ganz zu schweigen. Es hilft nichts. Die Hoch-Zeit der Kirchenmusik ist und bleibt der Advent. Kaoru Oyamada, die auch im Winter täglich an Wurzens Domorgel übt, behält trotz aller Unannehmlichkeiten stets einen kühlen Kopf. Es muss die aufgehende Sonne in ihrem Herzen sein, die sie auf Handschuhe gänzlich verzichten lässt. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!

Die Orgel im Wurzener Dom – nicht nur ein Ohrenschmaus. Auch optisch macht sie einiges her. Quelle: Thomas Kube

Unvergessen das Weihnachtsoratorium 2019. Die junge Japanerin und glühende Bach-Verehrerin stand als Dirigentin erstmals vor 120(!) Mitwirkenden. Domkantorei, Kurrende, Kammer- und Sinfonieorchester, dazu die Solisten – Kaoru Oyamada bestand ihre Feuertaufe mit Bravour. Es gab so viel Beifall, dass die Musiker eine Zugabe spielten. Also noch einmal: „Jauchzet, frohlocket...“, weil es so schön war.

Unvergessliches Konzert 2019

Den Eingangschor, sowohl am Anfang als auch am Ende, das habe es noch nie gegeben, schwärmt Pfarrer Alexander Wieckowski. Einen besseren Einstand konnte die Kantorin nicht feiern, ergänzt er. Der Kirchenmann bedauert, dass das Weihnachtsoratorium (WO) damals zum vorerst letzten Male erklungen sei. Als hätten es Musiker und Publikum geahnt. „Wie schon 2020 kann es Corona-bedingt auch diesmal nicht stattfinden.“

Alexander Wieckowski ist Pfarrer in Wurzen. Quelle: Haig Latchinian

Und das, obwohl die japanische Kantorin planmäßig im Oktober mit den Proben für Bachs Mammutwerk begonnen hatte. Kaoru Oyamada versprühte zunächst viel Optimismus. Mitte November dann die Absage. Kein Chor, keine Bläser, kein WO. Immerhin, der Wurzener Posaunenchor spielte Ende November zur Musikalischen Andacht „Macht hoch die Tür!“ zumindest im Freien.

„Winter sonniger und heller“

Langeweile kommt bei der Kantorin dennoch nicht auf. Allein am 24. Dezember ist sie viermal im Dom zu erleben: Zur Christvesper 15, 16.30 und 18 Uhr, außerdem zur Christnacht um 22 Uhr. Damit sie bei Kräften bleibt, bringen ihr Chormitglieder zur Stärkung was Leckeres vorbei. Oyamada wohnt in einer der Wurzener Altstadtgassen und fühlt sich dort wohl. „Die Winter sind hier sonniger und heller als in Weimar.“

Die liebevoll gestaltete Weihnachtskrippe darf im Dom nicht fehlen. Quelle: Thomas Kube

2008 kam sie als Austauschstudentin in die Klassiker-Stadt. Sie lernte Deutsch und besuchte Seminare an der Musikhochschule. 2010 schrieb sie sich am Hamburger Konservatorium ein. Bach, Mendelssohn, Schütz – ihre große Liebe gilt der Kirchenmusik. 2013 wechselte sie nach Leipzig. Sie machte den Abschluss und sprang als Elternzeitvertretung in Taucha ein. 2019 startete das Engagement in Wurzen.

Erst in Deutschland getauft

Nur etwa ein Prozent der Japaner, rund eine Million Menschen, sind Christen. Sie selbst stamme aus einer atheistischen Familie, sagt Kaoru Oyamada. Der Vater ist Ingenieur, die Mutter Buchhalterin. Sie selbst sei erst in Deutschland getauft worden, verrät die Kantorin. Aufgewachsen ist sie in einer kleineren Stadt am Meer, etwa 80 Kilometer von Tokio entfernt. Von Kindesbeinen an musiziere sie.

Frühzeitig bekam sie Klavierunterricht. Außerdem spielte sie Waldhorn im Schulorchester. An der Uni in Tokio studierte sie Musikwissenschaften und Musikgeschichte. Zu dieser Hochschule gehört auch eine Kirche, in der die „Königin der Instrumente“ thront. Miho Hasegawa war Kaoru Oyamadas erste Orgellehrerin. Ein Klavier steht noch heute in ihrem Zimmer in der elterlichen Wohnung in Tokio. Bloß gut.

Respekt vor der Pandemie

Denn als sie in diesem Sommer zu Besuch bei Mutter und Vater war, seien die Inzidenzzahlen so hoch gewesen, dass sie in den ganzen vier Wochen nicht ein einziges Mal das Haus verlassen hatte – „Das ist geflunkert“, schränkt sie mit breitem Lächeln ein. „Die ersten 14 Tage war ich in Quarantäne und danach wirklich nur zum Einkaufen auf der Straße.“ Sie wollte weder sich noch ihre Eltern gefährden.

Der Schwibbogen zieht die Blicke der Besucher auf sich. Quelle: Thomas Kube

Typisch Kaoru Oyamada. Zurück in Wurzen isolierte sie sich freiwillig. Und das, obwohl sie kerngesund war. Sie wollte sicher gehen und niemanden anstecken. Danach stürzte sie sich wieder in die Arbeit. Das ganze Jahr begleitet sie die Gottesdienste musikalisch – in Kirche, Kindergarten und Altersheim. Sie ist zuständig für 23 Orgeln im Wurzener Land und hält den Kontakt zu den ehrenamtlichen Organisten.

Johannes Dickert war viele Jahre Kantor und Kirchenmusikdirektor. Inzwischen ist er im wohlverdienten Ruhestand. Quelle: Andreas Döring

Matthias Handschuh in Kühnitzsch, Annegret Häußler in Kühren und Philipp Düring in Röcknitz – zu allen hat sie einen heißen Draht. Auch der Rat von Vorgänger Johannes Dickert ist ihr wichtig. Der langjährige Kirchenmusikdirektor lobt die Japanerin in den höchsten Tönen, bedauert sie aber auch: „In Corona-Zeiten hat es kein Kantor leicht. Du fängst Projekte an und weißt nie, ob es weitergeht. Mein Beileid.“

Verstärkung aus Japan

Wer weiß, vielleicht darf das Weihnachtsoratorium ja nächstes Jahr wieder stattfinden. Bis dahin tröstet sich Kaoru Oyamada mit der Christvesper im geheizten(!) Dom. Begleitet wird sie von Sängerin Karin Clauß, Sebastian Röthig auf der Oboe und Makiko Sano-Röthig an der Violine. Makiko klingt nicht nur japanisch: „Meine Schwiegertochter ist Japanerin“, sagt Gottfried Röthig, Mitglied in Domkantorei und Posaunenchor.

Makiko und der Wurzener Sebastian Röthig sind Berufsmusiker in Darmstadt. Dort spielen sie im Theater-Orchester, in dem sie sich kennen- und lieben lernten. Sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. „Zwillinge“, betont Gottfried Röthig freudestrahlend. Der Junge heißt Johann, das Mädchen Sakura, was Kirschblüte bedeute. Bei so viel Japan fühlt sich Kaoru Oyamada doppelt und dreifach wie zu Hause.

Von Haig Latchinian