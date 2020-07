Wurzen/Grimma

Das Coronavirus ist ausdauernder, als es die Organisatoren des Muldentaler Städtelaufes vermutet hatten. Noch im Frühjahr glaubte die Grimmaer Laufgemeinschaft Hängebrücke fest daran, im Wettlauf mit der Zeit würde Covid-19 recht bald schlapp machen. Doch zumindest für dieses Jahr gibt sich Cheforganisator Uwe Rosenberg nun traurigen Herzens geschlagen: „Der Städtelauf von Wurzen nach Grimma kann definitiv nicht stattfinden.“

Ursprünglich sollte die 16. Auflage des Traditionslaufes am 5. April gestartet werden. Da die Gesundheit der Aktiven oberste Priorität habe und man sich in Pandemiezeiten auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren wolle, wurde das Volkssport-Highlight zunächst auf den 20. September verschoben. Aufgrund der derzeit deutschlandweit ansteigenden Fallzahlen könne nun auch dieser Termin nicht gehalten werden.

Teilnehmerrekord schien greifbar nahe

Dabei war sich die Laufszene sicher, erstmals die 1000er-Marke zu knacken. Bis März hatten sich bereits über 700 Sportler in die Starterlisten eingetragen. „Als das ganze Ausmaß von Corona deutlich wurde, hatten wir das Anmeldeformular sofort von unserer Homepage genommen“, sagt der Sprecher des 22 Mitglieder zählenden Vereins: „Zuletzt erreichten uns täglich Anfragen, wie man sich anmelden kann – sowohl über den Fanshop in Grimma als auch per Mail.“

Je nachdem, wie rechtzeitig sich die Lauffreunde seit dem 1. Januar angemeldet hatten, überwiesen sie fällige Startgebühren in Höhe von 13, 15 sowie 17 Euro. „Dieses Geld können wir unmöglich zurück erstatten“, bittet Organisationschef Rosenberg um Verständnis bei den Athleten, unter ihnen etliche Freizeitläufer: „Die Gelder jetzt zurück zu überweisen, käme für unseren kleinen Verein einem Super-Gau gleich.“

Teilnehmer wählen aus drei Möglichkeiten

Schon jetzt seien den Veranstaltern etliche Kosten entstanden. Unter anderem hat man 900 Medaillen prägen lassen, 850 Handtücher in Auftrag gegeben sowie etliche Flyer kopiert. Laut Verein hat ein bereits gelisteter Sportler nun drei Alternativen: Variante 1: Er meldet bis zum 30. November für den nächsten Lauf am 28. März 2021. Dann müsste er nichts bezahlen. Sein bereits finanzierter Startplatz würde Gültigkeit behalten.

Variante 2: Wer am 28. März nicht teilnimmt, kann zumindest sein Badehandtuch im Fanshop, Lange Straße, abholen. Geld bekommt er jedoch keines zurück. Variante 3: Wer schon jetzt weiß, dass er im kommenden Jahr nicht startet, kann sein bereits gezahltes Geld dem Verein spenden. Eine Quittung werde ausgestellt. „Ich entscheide mich für Variante 1“, sagt Holger Polzin (45). Er war schon beim allerersten Lauf dabei: „Damals hatte ich meinen Sohn Paul mit dem Kinderwagen geschoben. Inzwischen ist er 16 und rennt beim nächsten Mal selber mit.“

Über die Absage des Städtelaufs ist der Borsdorfer Hanno-Erdmann Tietz (67) in hohem Maße erbost. Zwölf Mal hintereinander hat er teilgenommen: „Der Lauf war stets hervorragend organisiert, die Atmosphäre immer sehr angenehm.“ Er kenne zwar nicht alle Details, doch könne er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass vermutlich zu hohe verwaltungstechnische Hürden aufgetürmt wurden. „Dabei hatten die Landespolitiker doch ausposaunt, dass ab September sogar unter gewissen Auflagen Volksfeste wieder möglich sein sollen.“

100 Helfer werden benachrichtigt

100 Helfer von Polizei über Feuerwehr bis zu den Vereinen würden nun informiert, heißt aus von Seiten der Veranstalter. Es sind ehrenamtliche Unterstützer wie Bernd Fichtner (73), langjähriger Moderator am Versorgungspunkt in Neichen. Auch er bedauert die Absage – vor allem deshalb, weil die Infektionszahlen im Landkreis nicht so hoch seien: „Bei den Wasserbechern hätten wir schon eine Lösung gefunden, um die Hygieneauflagen zu erfüllen.“ Er sei aber kein Gesundheitsexperte, trage die Entscheidung mit und werde im nächsten Jahr wieder dabei sein.

Dann, so hofft die Laufgemeinschaft Hängebrücke, kann der Lauf nachgeholt werden. Trotz der für ihn bitteren Stunde hat sich Uwe Rosenberg seinen Humor bewahrt: „Wir wollen die Medaillen von diesem Jahr wiederverwenden. Zwar ist dann natürlich das veraltete Datum eingeprägt, doch wir ergänzen den neuen Veranstaltungstag 28. März 2021 am Band. Es dürfte also eine wahrhaft einmalige Erinnerung sein.“

Von Haig Latchinian