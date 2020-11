Coronafall in Thallwitzer Hort

Thallwitz

Im Thallwitzer Hort gibt es einen Corona-Fall. Ein Kind sei positiv getestet worden, informierte Bürgermeister Thomas Pöge am Dienstag. „Das Kind hat die Einrichtung schon am Montag nicht mehr besucht, war allerdings in der vergangenen Woche im Hort.“ Nachdem das Testergebnis bekannt wurde, habe man in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises alle Personen ermittelt, die in den Herbstferien Kontakt hatten. Das betraf laut Pöge 15 Kinder und vier Erzieher.

Alle Eltern wurden umgehend informiert

Die Kinder hätten am Dienstagmorgen schon nicht mehr ihre jeweiligen Klassen aufgesucht, sondern seien separat in der Bibliothek untergebracht worden. „Alle Eltern wurden sofort in Kenntnis gesetzt und gebeten, ihre Kinder abzuholen und erst einmal zu Hause zu betreuen.“ Er gehe davon aus, dass das Gesundheitsamt nun Tests anordnen werde, deren Ausgang über die weitere Verfahrensweise entscheide.

Personalsituation gestaltet sich schwierig

Problematisch ist die Situation auch vor dem Hintergrund, dass der Kommune nun erst einmal vier Erzieher fehlen. „Für wenige Tage kann man das ausgleichen, in dem Kollegen anderer Einrichtungen einspringen. Dauerhaft ist das aber keine Lösung.“

Zur Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt erklärte Pöge: „Alles läuft routiniert ab. Das Prozedere ist inzwischen eingespielt und es wird souverän reagiert.“

