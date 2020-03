Coronavirus: Seniorenheime im Kreis Leipzig lassen keine Besucher mehr rein

Borna

Die Sorge vor Infektionen mit dem Corona-Virus erreicht nun auch die Senioreneinrichtungen im Landkreis. Viele Seniorenheime lassen auf absehbare Zeit keine Besucher mehr rein. Am Freitag hat sich das Vamed Seniorenzentrum in Borna abgeschottet, heißt: keiner (bis auf die Mitarbeiter) mehr rein, keiner mehr raus. Ab Sonnabend sind auch die vom Arbeitersamariterbund (ASB) betriebenen Häuser dicht.

Vamed als Träger mehrerer Häuser bundesweit hat für alle Häuser angewiesen, eine Besuchersperre einzurichten. Und die betrifft auch die Einrichtung in Borna. „Wir haben unseren Bewohnern schweren Herzens gesagt, dass sie ihre Angehörigen erst einmal nicht mehr sehen können“, sagt die Leiterin Roswitha Gebhardt. Mit der Besuchersperre geht einher, dass auch die Bewohner angewiesen wurden, das Gelände nicht mehr zu verlassen. „Ausflüge in die Stadt sind in den nächsten Wochen nicht mehr erlaubt“, sagt Gebhardt.

Externe Therapeuten dürfen nicht mehr ins Haus

Da nun Sachsen zeitgleich am Freitag unterrichtsfreie Zeit ab Montag angeordnet hat, steht das Haus in der Sachsenallee vor der Herausforderung, die Pflege der Bewohner abdecken zu können. Denn einige Mitarbeiter haben Kindergarten- und Grundschulkinder. Die Lösung für Gebhardt: „Die Kinder unserer Mitarbeiter dürfen mitgebracht werden, sie werden dann von einer Kraft in unserem Wintergarten betreut“, erklärt sie. Bei etwa fünf Kindern insgesamt sei das durchaus machbar. Natürlich sei es eine Selbstverständlichkeit, dass die Hygieneregeln penibel beachtet würden.

Im Azurit in Borna gibt es erst einmal keine pauschale Besuchersperre. „Wir raten Besuchern aber schon davon ab zu kommen, wenn sie selbst nicht fit sind oder von Reisen aus Risikogebieten zurückkommen“, sagt Leiterin Katrin Colditz. Zudem seien alle Termine von externen Therapeuten (Friseur, Podologe), die regelmäßig ins Haus kommen würden, verschoben worden.

Speiseraum und Cafeteria geschlossen

Nach einer Krisensitzung des ASB Leipzig ist nun ebenfalls festgelegt worden, ab Sonnabend die Häuser in Böhlen, Kitzscher und Leipzig für Besucher zu schließen. Nur in begründeten Einzelfällen könnten in Abstimmung mit den jeweiligen Einrichtungsleitern Besuche abgestimmt werden.

So weit ist es in den beiden Heimen der Pflegegruppe Krumbholz noch nicht. Sie betreibt die Bella-Senioren-Residenz in Groitzsch und den „Birkenhof“ in Pegau. „Wir haben zunächst die Cafeteria sowie die Speiseräume geschlossen, auch fürs betreute Wohnen“, sagt Heiko Krumbholz. Seine Frau Doris und er führen mehrere Firmen und Einrichtungen mit rund 190 Mitarbeitern. „Einen Besucherstopp gibt es bei uns bisher nicht. Da sollte es zunächst eine Entscheidung des Gesundheitsamtes geben.“ Vermutlich werden sie dann auch hier nachziehen, meint er.

Forderung nach einheitlicher Regelung für Senioreneinrichtungen

Allerdings sieht er die „tröpfchenweise Einzelentscheidungen der Politik“ kritisch. „Es wäre das Beste, wenn gleich alle Bewohner des Landes getestet würden.“ Wie die Pflege in den zwei Häusern organisiert werden kann, falls zahlreiche Fach- und Hilfskräfte aufgrund von Kinderbetreuung wegen des Unterrichtsausfalls zu Hause bleiben (wollen), sei zudem nicht klar.

Von Julia Tonne/okz