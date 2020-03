Coronavirus im Abwasser? Klärwerk Borsdorf hat andere Sorgen

Borsdorf

„Abgesagt“ steht in Rot quer über der Einladung, am 22. März das Klärwerk des Abwasserzweckverbandes Parthe in Borsdorf zu besuchen. Bei schönem Wetter führt Sarah Polage, die Leiterin Technischer Betrieb, am Tag des Wassers sonst etwa 75 Interessierte über das Gelände. Aber hinter dem geschlossenen Tor geht für die Mitarbeiter trotz Corona die Arbeit weiter. „Wir können kein Homeoffice machen“, scherzt Geschäftsführerin Carola Hernla-Bloy. „Die Anlage muss ja gefahren werden.“

Feuchttücher verstopfen regelmäßig Pumpen

Wenn Polage früh den Leitstand betritt, gilt ihr erster Blick der wandfüllenden Schalttafel, die alle Anlagen des Klärwerks zeigt, von den 60 Pumpwerken im Verbandsgebiet über die fünf Zulaufpumpen in etwa zwölf Meter Tiefe, zu denen das Abwasser im freien Gefälle gelangt, bis zum Faulturm. Die Pumpen blinken besonders oft in Alarm-Gelb. Denn in den 8000 Kubikmeter Abwasser, die täglich nach Borsdorf fließen – bei Starkregen können es auch schon mal 1600 pro Stunde sein –, sind auch jede Menge Dinge, die nicht hineingehören – Feuchttücher, Wattestäbchen, sogar Slips. „Zwischen drei und zehn Pumpen pro Woche verstopfen dadurch und müssen abgekärchert werden“, erklärt Polage. Gegen den feinen Nebel, der dabei entsteht, tragen die Mitarbeiter Halbmasken und Brillen, so schützen sie sich zum Beispiel gegen im Abwasser überlebensfähige Hepatitis-A-Erreger.

Im Zulaufpumpwerk: Etwa ein Dutzend Meter unter der Erde kommt das Abwasser im freien Fall an. Quelle: Ines Alekowa

Arbeitsschutz wird groß geschrieben

„Wir sind wahrscheinlich besser auf Corona vorbereitet als manch anderer“, sagt Hernla-Bloy. „Denn da wir mit biologischen Arbeitsstoffen umgehen, müssen wir auch sonst ein Schutzprogramm einhalten“, verweist sie auf die vorgeschriebene Handdesinfektion und den Wechsel von Arbeitskleidung. Allerdings gebe es bisher „keinen Nachweis, dass der Virus im Abwasser überlebensfähig ist“, zitiert Hernla-Bloy aus einer Mitteilung des technisch-wissenschaftlichen Fachportals GWF-Wasser+ Abwasser, das sich auf Anleitungen der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) bezieht: „Die Morphologie und chemische Struktur von COVID-19 ähnelt der anderer menschlicher Coronaviren, von denen Daten über das Überleben in der Umwelt bekannt sind. Als Hauptübertragungsweg werden die Atemwege beziehungsweise direkter zwischenmenschlicher Kontakt angegeben. Das Risiko, sich an den Fäkalien infizierter Personen anzustecken, wird als gering eingeschätzt.“

Trübes Blubberwasser

Zumal vieles in der 1999 errichteten und 2005 erweiterten Kläranlage, die für 55.000 Einwohner ausgelegt ist, automatisch abläuft. Wie in der ersten Reinigungsstation, wo zwei Rechen alles an festen Bestandteilen herausfiltern, was größer als sechs Millimeter ist. Gewaschen und gepresst, wandern diese containerweise auf die Deponie, ebenso wie der durch Regenwasserkanäle eingetragene Sand. „2019 waren das rund 80 beziehungsweise 30 Tonnen“, sagt Polage. Daran schließt sich der Sand- und Fettfang an, ein 25 Meter langer Doppelkanal, denn alle Stationen werden zweistraßig gefahren, „falls mal eine für Wartung ausfällt“, so Polage. Hier bringt Luft aus zahlreichen Düsen das Abwasser zum Blubbern, um feine Teilchen in der Schwebe zu halten, während sich schwerere absetzen.

Sarah Polage am Rechen: Der siebt tonnenweise feste Bestandteile aus dem Abwasser. Quelle: Ines Alekowa

Jo-Jo-Effekt bei Mikroben ist gewollt

Dann geht es zu den Vorklärbecken, in denen sich der Primärschlamm absetzt, welcher zusammen mit dem überschüssigen Belebtschlamm in dem weithin sichtbaren, etwa 20 Meter hohen Faulturm später Biogas bildet, das, in Strom und Wärme gewandelt, das Betriebsgelände versorgt. „Mit dem Vorklärbecken endet die mechanische Reinigung und geht über zur biologischen und chemischen“, erklärt Polage. Das heißt, in der so genannten „Belebung“ wird der Hunger von Mikroorganismen genutzt, um Phosphat-, Ammoniak- und Stickstoffgehalt auf die von Sensoren überwachten zulässigen Werte zu reduzieren. „Wir machen uns dabei teilweise den Jo-Jo-Effekt, wie man ihn von Diäten kennt, zunutze“, schmunzelt die studierte Biotechnologin. „Wir setzen die Mikroben unter Sauerstoffmangel, dann nehmen sie anschließend die doppelte Menge auf.“ Dass die kleinen Helfer ganze Arbeit leisten, zeigt eine Probe. Die dunkle Brühe, die Sarah Polage aus dem Becken schöpft, trennt sich schon in wenigen Minuten in klares Wasser und sich am Boden absetzenden Belebtschlamm.

Der höchste Punkt des Klärwerks: Blick vom Faulturm in Richtung Borsdorf. Quelle: Ines Alekowa

Letzte Station sind die runden Nachklärbecken, in denen ein sich ständig drehender Räumer den Schlamm zu einem Sammeltrichter in der Mitte, schiebt. Das oben schwimmende saubere Wasser fließt über eine Edelstahlrinne in den zur nahen Parthe führenden Kanal. „Das hat jetzt Flussqualität“, sagt Polage. „Und bis es wieder als Trinkwasser gewonnen wird, sollte wirklich auch der letzte Krankheitserreger abgestorben sein.“

Von Ines Alekowa