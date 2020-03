Coronavirus nagelt Schausteller in Wurzen fest

Wurzen

Vivian Freiwald ist verzweifelt. Seit Tagen sucht die junge Frau für den Berliner Circus Alexander eine Lösung. Doch statt Hilfe zu erhalten, drohte ihr jetzt das Ordnungsamt der Stadt Wurzen an, die Strom- und Wasserzufuhr zu kappen und notfalls den Festplatz an der Collmener Straße durch die Polizei räumen zu lassen.

„Eigentlich wollten wir schon längst weiterziehen“, berichtet Freiwald. Die nächsten Orte wären Borna (ab 19. März) und danach Oschatz (ab 26. März) gewesen. Borna sagte allerdings das Gastspiel per E-Mail kurzfristig ab und Oschatz schon Tage zuvor. „Jetzt sitzen wir hier fest.“ Schlimmer noch!

Schaustellern fehlt Geld für das Futter der Tiere

Die Veranstaltungen der Schausteller in Wurzen lockten aufgrund der Corona-Krise lediglich eine Handvoll Zuschauer, sodass den elf Zirkusleuten, darunter drei Kindern, die Einnahmen zum Lebensunterhalt fehlen. Gerade einmal drei Ballen Stroh konnten sie für die 20 Tiere kaufen, damit Kamele, Pferde, Lamas und Ponys etwas zu fressen haben. „Auch bei uns laufen die Kosten natürlich weiter, zumal ein Transportfahrzeug auf dem Weg nach Wurzen defekt ging und zur Reparatur in Rochlitz steht.“

Die Zirkusleute wissen nicht wohin: Das nächste Gastspiel war in Borna geplant, aber die Stadt sagte den Schaustellern ab. Jetzt sitzen sie in Wurzen fest. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Freiwald zufolge besitze der Circus Alexander keinen festen Standort, sondern tourt das ganze Jahr über mit seinem Programm über die Lande. Lediglich in Delitzsch mietete die Truppe ein Winterquartier bei einem Bauunternehmen für die Dauer von zwei Monaten an. „Mit den Ersparnissen müssen wir stets in Vorleistungen gehen“, erklärt die Frau von Zirkusdirektor Gino Lauenburger. Ein Großteil des Geldes gehe beispielsweise für Werbematerial drauf. Allein die Kaution in Wurzen kostete 1000 Euro sowie die Platzmiete knapp 600 Euro. Dann kämen noch Ausgaben für Strom, Wasser und verschiedene Genehmigungen hinzu. Jetzt herrscht Ebbe in der Kasse.

Stadtverwaltung stellt Betanken der Fahrzeuge in Aussicht

Also wandte sich Freiwald an die Stadtverwaltung und schilderte Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) die prekäre Lage. Zur Antwort erhielt sie: „Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich bedauere sehr, dass Sie von der Corona-Pandemie derartig getroffen werden. Ebenso wie Ihnen ergeht es leider vielen kleineren und mittleren Unternehmen ...“ Deshalb empfahl das Stadtoberhaupt den Bittstellern, zurück nach Delitzsch zu reisen. „Sofern Sie Hilfe benötigen, Ihr Quartier zu erreichen, kann ich Ihnen in Aussicht stellen, dass die Stadt Wurzen die Tanks Ihrer Fahrzeuge auffüllt. Ich bedauere, nicht mehr für Sie tun zu können.“

Stadtsprecherin Cornelia Hanspach bestätigte auf Nachfrage den Schriftverkehr und sagte: „Da der Vertrag für den Festplatz abgelaufen ist, haben wir den Zirkus aufgefordert, die Fläche zu verlassen und angeboten, was die Verwaltung letztlich ermöglichen kann.“

Zum Tierbestand des Zirkus' gehören auch Ponys. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Circus Alexander: Wir wollen niemandem zur Last fallen

„Wir möchten keineswegs jemandem zur Last fallen“, betont Freiwald und versteht nicht, weshalb Anfang der Woche das Ordnungsamt rigoros mit dem Kappen der Versorgungsleitungen und der Polizei drohte. Das Betanken der Laster, so die junge Frau, wäre momentan das geringste Problem. „Viel größer ist die Ansteckungsgefahr für unsere Familie, wenn wir umherziehen und nirgendwo bleiben dürfen.“ Darüber hinaus stellt sie noch einmal klar, dass Delitzsch keineswegs das Winterquartier des Zirkus’ sei. „Die Fläche wurde einzig und allein für unsere Winterpause angemietet.“

Ihre letzte Chance sieht Freiwald im Namen der Schausteller darin, die Öffentlichkeit um Hilfe für „Mensch und Tier“ zu bitten. „Wir würden uns über jede Unterstützung freuen und sind per Telefon 0163 300 08 48 erreichbar.“

Von Kai-Uwe Brandt