Um der wachsenden Paketflut Herr zu werden, plant DHL die Errichtung eines Zustellstützpunkts im Macherner Ortsteil Gerichshain. Der Standort soll der Zustellung von Brief- und Paketsendungen in der Region dienen.

DHL will Zustellstützpunkt in Gerichshain errichten

DHL will Zustellstützpunkt in Gerichshain errichten

Kostenlos bis 18:06 Uhr DHL will Zustellstützpunkt in Gerichshain errichten