DRK: Vergabe der Impftermine für Grimma erfolgt nur zentral

Grimma/Wurzen

Impftermine für alle sächsischen Impfzentren, darunter auch das Impfzentrum in der Grimmaer Muldentalhalle, können ausschließlich online über das sächsische Impfportal auf sachsen.impfterminvergabe.de oder telefonisch unter 0800/0899 089 vereinbart werden. Darauf weist das DRK Muldental als Betreiber des Impfzentrums noch einmal hin. „Der Kreisverband selbst vergibt keine Termine“, stellt Sprecher Nils Geldner klar.

Impfkoordinierungsstelle der Stadt Grimma hilft

Jenen Seniorinnen und Senioren aus Grimma, die nicht auf Hilfe aus ihrem Umfeld zurückgreifen können, bietet die Corona-Impfkoordinationsstelle der Stadt Grimma Unterstützung bei der Vereinbarung eines Impftermins an. Die Impfkoordinierungsstelle ist montags bis freitags jeweils von 9 bis 17 Uhr telefonisch unter 03437/94 792 85, 03437/98 26 16 oder 03437/98 29 646 zu erreichen. Auch Senioren aus Trebsen können diese Hilfe nutzen, um an einen Impftermin zu gelangen.

Testtermine in Grimma und Wurzen nur nach telefonischer Vereinbarung

Termine für die zwei Testzentren des DRK Muldental, die sich in der Grimmaer Rathausgalerie (Markt 27) sowie in der Stadtverwaltung Wurzen (Friedrich-Ebert-Str. 2) befinden, sind telefonisch unter 0174/5499100 für Wurzen und unter 0174/5399163 für Grimma möglich. Die Telefone sind momentan von 8 bis 16 Uhr besetzt. Termine werden nur nach telefonischer Anmeldung vergeben, so das DRK. Zu den Testterminen ist zwingend der Personalausweis mitzubringen. Um in den Testzentren Zeit zu sparen, rät das DRK, die Einverständniserklärung vorab von der Homepage herunterzuladen und diese ausgefüllt zum Termin mitzubringen.

Testzentrum von DRK Muldental am Grimmaer Markt Quelle: DRK

Von Simone Prenzel