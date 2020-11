DRK baut neues Rotkreuz-Zentrum in Wurzen

Wurzen

Startschuss für das derzeit größte Bauvorhaben in Wurzen: Mit dem offiziellen Spatenstich setzte das DRK Muldental am Dienstagnachmittag auf dem Gewerbegebiet Nord den ersten Höhepunkt für das neue Rotkreuz-Zentrum des Kreisverbandes. Bis Ende 2022 entsteht gleich hinter der Arbeitsagentur auf dem 12 600 Quadratmeter großen Gelände ein modernes Verwaltungs- und Schulungszentrum inklusive einer Fahrzeughalle für den Katastrophenschutz – Investitionskosten: knapp fünf Millionen Euro.

Historischer Tag in der fast 70-jährigen DRK-Geschichte

Zu den Gästen des kleinen Festaktes unter freiem Himmel gehörten Landrat Henry Graichen ( CDU), die beiden Bürgermeister Uwe Weigelt (Lossatal) und Bernd Laqua ( Bennewitz), Stadtrat Thomas Schumann (Fraktion Bürger für Wurzen) sowie Mitarbeiter und Ehrenamtler des Wohlfahrtsverbandes. Sie wurden von DRK-Präsident Ronny Fischer und Vorstand Bettina Belkner begrüßt. In seiner Rede zeigte sich Fischer erfreut darüber, dass das DRK Muldental an diesem „historischen Tag in der fast 70-jährigen Geschichte den Grundstein für eine auch in Zukunft hochwertige und zentrale Sicherstellung der bestmöglichen Versorgung“ legt.

Daumen hoch für das DRK-Zukunftsprojekt: Für die Gäste gab es im Anschluss einen Prosecco aus der Dose. Quelle: Thomas Kube

Lobende Worte fand ebenso Landrat Graichen. Er sprach sogar von einem „historischen Tag für den Landkreis“ und wünschte dem Bau, „dass hier der Geist einzieht, den das DRK tagtäglich lebt“. Kurz darauf griffen für das Erinnerungsfoto im DRK-Geschichtsbuch der Rotkreuzbeauftragte Matthias Weinert, Bettina Belkner, Landrat Graichen, Präsident Fischer und Ehrenamtskoordinator René Bitterlich (v.l.n.r.) zum Spaten.

