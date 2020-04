DRK bietet in Wurzener Kita Stunde für überforderte Eltern an

Wurzen

Mit Beginn der Woche und angesichts der neuen Corona-Schutz-Verordnung bis zum 4. Mai hat das DRK Muldental die Notbetreuung in seinen Kindereinrichtungen weiterentwickelt. „Denn wir erwarten, dass die häusliche Situation bei vielen Familien noch herausfordernder wird“, teilten jetzt Berit Mühl und Daniel Kemp von der Fachbereichsleitung Bildung des Kreisverbandes mit.

Aus diesem Grund führt das DRK jetzt sogenannte Morgenkreise per Livestream oder Video durch und übermittelt Reime sowie Sprachspiele per Sprachnachricht. „Hausaufgabenhilfe per Telefon, Videotelefonie und virtuelle Selbsthilfegruppen sind weitere Offerten unserer Fachkräfte.“ Darüber hinaus erwähnt Kemp noch ein ganz besonderes Angebot des aktuell angepassten Kinderschutzkonzeptes – nämlich zeitlich geplante Spielstunden im Kita-Garten für einzelne Familien.

Angebot für Eltern ohne Anspruch auf Notbetreuung

Dabei können Familien mit jeweils einer pädagogischen Fachkraft oder einem Kita-Sozialarbeiter des DRK und dem natürlich gebotenen Sicherheitsabstand eine Spielsituation erleben. Das Projekt spricht ausschließlich Eltern und Kinder an, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, bei denen jedoch das Gefühl vorherrsche, mit der Kinderbetreuung zu Hause überfordert zu sein. „Unser Ziel ist es, die Kinder in einer kurzen Sequenz persönlich zu erleben und mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, um entsprechende Ratschläge zu geben“, verdeutlicht Kemp den Inhalt der Initiative.

Hilfe in der Corona-Krise leisten aber auch die Schulsozialarbeiter des Wohlfahrtsverbandes in Form von Kontaktstunden. Sie haben sich unter anderem zehn Tipps einfallen lassen, die mittels Video veröffentlicht werden. Zum Beispiel „gegen Prüfungsangst“, „wenn du Gewalt erfährst“ oder „wie man es auf engstem Raum miteinander aushält“.

Kemp und Mühl zufolge meisterten die beiden Kindereinrichtungen des DRK in Wurzen die Notbetreuung der vergangenen Wochen sehr gut. Oberste Priorität galt dabei dem Vermeiden einer Covid-19-Infektion. Deshalb wurden kleine Gruppen von lediglich fünf Kindern inklusive Erzieherin gebildet, die sich nicht begegnen.

Die zweite Einrichtung des DRK Muldental, die Kita Spatzennest in der Torgauer Straße, begeht dieses Jahr den 30. Geburtstag. Quelle: Archiv

DRK ist Träger zweiter Wurzener Kita-Einrichtungen

Der DRK-Kreisverband Muldental betreibt in der Eduard-Schulze-Straße 5 das Kinderland „Sonnenschein“ mit 53 Krippen-, 127 Kindergarten- sowie 170 Hortkindern und in der Torgauer Straße 48 das „Spatzennest“ mit 84 Krippen- sowie 118 Kindergartenkindern.

Übrigens begeht das Spatzennest dieses Jahr seinen 30. Geburtstag. Erstmals öffneten sich die Türen in der damaligen Kinderkombination III am 1. März 1990. Zunächst befand sich das Haus in Trägerschaft der Stadt Wurzen und ab 1994 der Volkssolidarität. 2005 erfolgte schließlich der Wechsel zum DRK.

Allein fünf Mitarbeiterinnen der Kita, die bis heute hier arbeiten, sind von Anfang an dabei und somit Zeitzeugen der ersten Stunde – Gabriele Wust, Veronika Langer, Kerstin Lange und Monika Heyde sowie Leiterin Cornelia Winkler.

Weitere Informationen unter www.drkmuldental.de

Von Kai-Uwe Brandt